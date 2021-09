Momenti di paura ieri pomeriggio 19 settembre attorno alle 18 per un incendio che si è sviluppato in un appartamento al civico 20 delle palazzine Iacp di via India a Termoli.

Una spessa nube di fumo nero si è alzata da una delle case popolari ed era ben visibile anche a una certa distanza. Lo spavento è stato notevole per tutti gli inquilini dello stabile che hanno chiesto aiuto prima che le fiamme potessero divampare anche oltre. Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’appartamento.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sulle cause dell’incendio sono in corso accertamenti da parte del 115. Notevoli i danni subiti da quella parte dell’edificio, a causa delle alte temperature e del fumo.