La Nazionale ungherese si è aggiudicata la Silver Nations League, il torneo internazionale di sitting volley maschile, propedeutico agli Europei di ottobre, che si è svolto negli ultimi tre giorni al Palazzetto dello Sport dell’Università del Molise.

Secondo posto e argento per la Slovenia, bronzo per la Turchia. Quarto e quinto posto, rispettivamente per Polonia e Italia. Nella tarda mattinata di oggi (26 settembre) le premiazioni con le quali si è conclusa la tre giorni agonistica. Ospite d’onore, Andrea Lucchetta, grande pallavolista negli anni Ottanta-Novanta, ora telecronista sportivo e ospite della manifestazione “S3 in Piazza” che si è svolta questa mattina in piazza Municipio a Campobasso.

A premiare la squadra magiara, il presidente della Regione Molise, Donato Toma.

“Un bilancio positivo da molti punti di vista, per l’alto livello tecnico espresso dagli atleti in campo, lo spirito di amicizia e di reciprocità che si è determinato, il positivo ritorno di immagine che l’evento ha prodotto a favore del territorio”, commentano dalla Regione Molise.