Ci sono circa duecento persone alle 16 e 30 in Piazza San Francesco, a Campobasso, per partecipare alla manifestazione di protesta contro il Piano operativo sanitario illustrato dal commissario ad acta, Donato Toma, nell’aula del Consiglio regionale e impugnato dal Forum per la difesa della sanità pubblica presieduto dal medico in pensione Italo Testa.

Comitati, associazioni, pazienti, cittadini contrari alla privatizzazione della sanità marciano pacificamente verso piazza Vittorio Emanuele II sostenendo che “questa riorganizzazione della sanità non è incentrata sulla tutela della salute pubblica ma soltanto sul profitto destinato alle cliniche private”.

di 26 Galleria fotografica Manifestazione forum sanità pubblica









Il dottor Lucio Pastore, una delle voci più scomode in regione, è categorico: “Quello che sta accadendo in Molise è una sorta di laboratorio sperimentale per verificare le strategie utili a privatizzare con il tempo la sanità italiana”.

Durante il cortei incontriamo anche persone in cura negli ospedali del Molise che raccontano di un “sistema colabrodo” costrette a dover ricorrere alle cure delle strutture che si trovano in altre regioni.

“Non soltanto cure – racconta Giorgia, paziente dell’ospedale Cardarelli – finanche gli esami utili alla diagnosi. Per una mammografia al Cardarelli è necessario aspettare anche un anno senza comprendere che quel piccolo nodulo sospetto potrebbe rivelarsi in 12 mesi fatale per la salute di una donna. Ma il mio è soltanto un esempio ne potrei elencare centinaia di disservizi come questo”.

A manifestare accanto ai cittadini anche diversi rappresentanti politici dal Movimento 5 Stelle e della sinistra molisana. Un pullman ha portato fino a Campobasso manifestanti in arrivo sia dalla provincia di Isernia che dal basso Molise.