Open di tennis, obiettivo qualificazione centrato per Alessandro Aufiero

Il main draw dell’Open da 5000 euro di montepremi ha sfumature rossoblù. Mai un atleta molisano era arrivato così in fondo ad una competizione di questo livello. La favola di Alessandro Aufiero non si è interrotta dopo le clamorose affermazioni sul campano Davide Festa (classifica italiana 2-7) s sul piemontese Christian Carassai (2-5) ma è proseguita anche col siciliano Stefano Platania (2-5) che ha lasciato strada al molisano (ha abbandonato il match quand’era in svantaggio 6-2).

Importa poco quale siano state le cause dell’interruzione che non impediscono al giocatore che rimane in campo di acquisire la vittoria e i punti-bonus per aver superato un avversario di classifica superiore (Aufiero è ancora per quest’anno atleta di serie C). Salgono, pertanto, a tre le vittorie del giocatore campobassano su atleti semi-professionisti: gli consentono di guadagnare la seconda categoria anzitempo (sarà certamente promosso 2-8 a dicembre) e di staccare il pass per il tabellone finale. Gabiele Mogos (Roma), Flavio Cortinovis (Bergamo) e Matteo Mosca (Lecce) sono gli altri qualificati al main-draw.

C’è poi una buona fetta di “rossoblù” anche nel tabellone femminile: Giulia Vetta molisana d.o.c. (di Termoli) che si allena in Puglia, ha perso contro Beatrice Guccione che invece dalla Sicilia ha scelto il Molise come terra d’allenamento.