Open day della Delfina Volley al parco comunale di Termoli

La voglia di tornare a giocare a pallavolo, dopo la piccola pausa estiva e lo stop forzato per qualche atleta non agonista causa pandemia è tanta. La società presieduta da Anna Mucci, con tutto il suo staff dirigenziale e tecnico, che per la nuova stagione sportiva si è arricchito di nuove e intraprendenti figure è pronta e volenterosa a accogliere tutti coloro che vorranno avvicinarsi al fantastico sport della pallavolo.

Tra le tante attività in cantiere e in attesa dell’assegnazione delle singole strutture al coperto la Delfina Volley School Termoli organizza per giovedì 9 settembre, presso il parco comunale di Termoli (campo da basket, di fronte i campi da tennis) un Open day riservato a bambini e ragazzi.

Tre le fasce orarie assegnate alle singole annate di riferimento. Alle ore 16.00 scenderanno in campo le annate 2016-2013. Alle ore 17.00 le annate 2012-2009 e alle ore 18.00 le annate 2008-2005.

Il tutto sarà coordinato dal direttore tecnico Alfredo Mottola che coadiuvato da altri figure tecniche che proporranno lezioni di attività ludico motoria e attività di didattica della pallavolo a tutti i partecipanti. Per qualsiasi informazione si può contattare il numero 333 2579974

