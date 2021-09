Dopo che nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Mario Draghi ha aperto pubblicamente all’ipotesi dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19, si fa strada sempre più concretamente la possibilità che si arrivi alla coercizione con l’obiettivo di aumentare l’immunità collettiva e quindi evitare possibili nuovi aumenti di ricoveri con conseguenze gravi per il sistema sanitario, nonché per l’economia, al di là della probabile estensione dell’obbligatorietà del Green Pass.

Un tema sul quale il dibattito è già iniziato da diverse settimane e, come succede troppo spesso in Italia, si sta polarizzando fra favorevoli e contrari senza andare a sviscerare nel profondo le ragioni sull’opportunità o meno del provvedimento.

Il Governo sembra orientato in questo senso ma una decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni anche in base ai numeri. Al momento poco più del 65% degli italiani risulta immunizzato, oltre il 71% se si considera la popolazione vaccinabile (più di 12 anni d’età). Il traguardo dell’80% di immunizzati fissato per fine settembre da Draghi e Figliuolo appare ancora lontano, ma il punto è che la famosa immunità di gregge fissata all’80% sembra una illusione considerando le variabili del virus.

Preoccupano soprattutto gli oltre 350mila over 80 non vaccinati, così come i quasi 700mila ultrasettantenni e il milione di ultrasessantenni che non si sono sottoposti all’iniezione. Contrariamente a quanto si pensava, sono stati in proporzione più i giovani a farsi vaccinare con maggiore celerità rispetto ai tanti dubbiosi over 60.

Fra le ipotesi c’è anche quella di rendere obbligatorio il vaccino soltanto per fasce d’età (dai 50 anni in su o dai 60 in su), visto che si tratta delle categorie più a rischio per l’infezione grave (quella per la quale serve il vaccino). Una decisione è attesa a breve.

