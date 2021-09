Termoli avrà presto una nuova sede carica di romanticismo per la celebrazione dei matrimoni civili.La Giunta comunale ha infatti approvato l’istituzione di una nuova sede distaccata, vale a dire il Martur Resort che si trova sulla statale 16 al confine con Petacciato.

Lo scorso 9 agosto è stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse che ha visto una sola domanda pervenuta in Comune, quella della società Serim srl, proprietaria del Resort, già oggi sede di vacanze di lusso e cerimonie private.

La manifestazione di interesse è risultata valida e rispondente ai requisiti richiesti e la Giunta Roberti l’ha considerata adeguata a promuovere e valorizzare le tradizioni e il turismo termolese.

La nuova sede del Martur Resort si va ad aggiungere alle altre sedi distaccate già individuate dal Comune di Termoli negli anni scorsi, a cominciare dal Castello Svevo, proseguendo con il gazebo in spiaggia di fianco al Trabucco e per finire con il noto ristorante Villa Livia, dove i matrimoni civili si celebrano da tempo. L’occasione è stata colta in questi anni da tante coppie, anche estere, che hanno scelto Termoli e un luogo speciale per dirsi Sì.

Per quanto riguarda le tariffe, sono valide ormai dal 2017 e prevedono tra i 500 e i 700 euro per le nozze nei giorni feriali e fra i 600 e gli 800 euro nei giorni festivi. Chi vorrà, avrà adesso una nuova occasione per celebrare il più importante dei giorni in un luogo da cartolina proprio in riva al mare e al tempo stesso a bordo piscina.

