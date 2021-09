Numeri da capogiro e tennisti in graduatoria mondiale per l’Open di Campobasso

Cinquantasei partite disputate, almeno una quarantina ancora in programma fino all’atto finale di domenica 12. Il successo del quarto Open “Città di Campobasso”, da cinquemila euro di montepremi, poggia le basi proprio su questi numeri ma soprattutto sulla presenza massiccia di semi-professionisti che tra oggi e i prossimi giorni arriveranno a Campobasso.

In totale hanno dato conferma a Gianluca De Lucrezia, art director della manifestazione, oltre centoventi giocatori. Tre tabelloni, interamente riservati ai non classificati e ai tennisti di serie D, sono andati già in archivio e sui campi di Villa De Capoa è tempo di ottimo tennis con gli atleti di terza categoria (serie C) in azione.

Dai primi raggruppamenti, hanno centrato la qualificazione a questo penultimo blocco di partite, Lambiase (in foto) e Palladino dell’A.T. Campobasso, oltre a De Michele tesserato con l’A.T. Agnone. L’ultimo giocatore a cogliere il pass per il tabellone di qualificazione è stato Gianserra, originario di Campobasso ma residente tra Roma e gli Stati Uniti.

Con il livello che andrà gradualmente aumentando, si rende necessario l’arrivo del giudice Arbitro Alfonso Cifelli (della sezione di Foggia) che affiancherà Stefano Lombardi fino alla fine della kermesse.

Si è, intanto, completato il quadro dei top-players: calcherà la tennis campobassana l’abruzzese Gabriele Noce 897 del mondo, il suo corregionale Gianluca Di Nicola 923 della classifica mondiale e il pugliese Giuseppe Tresca (1033 ATP). Arriveranno in Molise anche Federico Campana (1604) e l’italo argentino Juan Ignacio Iliev. Arricchiscono il parterre altri venticinque atleti di serie B e tutti con esperienze internazionali al seguito. Accattivante anche il comparto in rosa: Andrea Maria Artimedi sarà, con molta probabilità, accreditata della testa di serie numero uno del seeding: l’abruzzese è classificata 2-4 ed è tra le migliori seicento under 18 d’Europa.