Nubifragio a Campobasso, cantine e strade allagate. Disagi ovunque

Con la prima pioggia più consistente di settembre, a Campobasso tornano i danni da maltempo e i disagi alla viabilità, con rami caduti, cantine e strade allagate.

Il nubifragio abbattutosi attorno alle 17 sulla città, oltre a scacciare il caldo di questi ultimi giorni, ha creato disagi alla circolazione automobilistica e traffico congestionato per allagamenti stradali.

Il video (inviato da Libero Cutrone) mostra il violento acquazzone mentre colpisce via Lazio.

Ma difficoltà dal nubifragio si sono registrate un po’ ovunque. In contrada Selva Piana, dove la strada si allaga spesso in questi casi, il traffico ha subito rallentamenti proprio a causa della sede stradale completamente invasa dalla pioggia.

I vigili del fuoco sono intervenuti per segnalazioni in particolare in alcuni scantinati delle palazzine popolari del capoluogo e per la caduta di rami pericolanti lungo le carreggiate, insegne e pali da mettere in sicurezza.

Quindici minuti di pioggia per immaginare l’addio all’estate e invece, secondo gli esperti, si tratta soltanto di una breve parentesi. I finesettimana, infatti, si annuncia caldo e soleggiato.