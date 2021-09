Noleggio lungo termine auto usate: a cosa fare attenzione

Stai pensando di sostituire la tua vecchia macchina con una di seconda mano? Una buona alternativa, soprattutto se non ti dispiacerebbe risparmiare un po’, viene dal noleggio lungo termine auto usate: in una sola rata, che a seconda del modello di vettura che scegli e se riesci ad approfittare di buone offerte può essere persino inferiore ai duecento euro, sono comprese infatti con questa formula tutte le spese auto da sostenere ogni mese, incluse la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, l’assicurazione RC auto e il soccorso stradale in caso di guasti e incidenti, oltre ovviamente all’uso in esclusiva della vettura. Non è un caso, insomma, che sia la soluzione più praticata oggi dalle famiglie italiane in alternativa all’acquisto.

Ci sono considerazioni importanti da fare, però, prima di recarsi in salone o in autoconcessionaria e provare a noleggiare un’auto usata per un lungo periodo o, soprattutto, fattori a cui fare particolare attenzione?

Il noleggio a lungo termine di auto usate? Conviene, a queste condizioni

Seppure il noleggio auto a lungo termine, soprattutto di auto usate, sia in generale più conveniente dell’acquisto, vale la pena di sottolineare che il risparmio economico più consistente si ha quando si utilizza molto per lavoro o per gli spostamenti personali e familiari l’automobile. Gli addetti ai lavori fissano a quindicimila chilometri percorsi annualmente la soglia critica oltre la quale, per le spese di assicurazione, manutenzione del veicolo, eccetera che si dovrebbero sostenere altrimenti, è effettivamente più conveniente il noleggio lungo termine auto usate dell’acquisto di vetture anche di seconda mano.

Quanto ai fattori da considerare prima di prendere a noleggio un’auto usata e per evitare sgradite sorprese, conviene partire dal contratto stipulato con il car renter o la concessionaria, il salone auto, eccetera. Le condizioni economiche sono, senza dubbio, tra i principali: a quanto ammonta la rata mensile, se rimarrà invariata per l’intera durata del contratto e che cosa include sono discriminanti fondamentali, del resto, quando devi decidere se conviene davvero noleggiare un’auto usata piuttosto di acquistarla. Fai attenzione soprattutto a che non ti sia chiesto di pagare una maxi rata iniziale, come pure qualche operatore del settore continua a fare: il noleggio auto usate senza anticipo è l’unica formula che rende davvero conveniente questa soluzione, tanto più che allo scadere del contratto la stessa non prevede mai il riscatto del veicolo. Proprio a proposito della durata del contratto, verifica che non ci siano clausole che ti impediscano di recedere dallo stesso prima di un determinato periodo di tempo, anche se è prassi tra chi si occupa di noleggio auto a lungo termine fissare a due anni o più il limite oltre il quale si può decidere di modificare il contratto di affitto per noleggiare una macchina diversa, per esempio, o cessarlo completamente. Più insidiose ancora, soprattutto se hai optato per il noleggio a lungo termine perché sei di quelli che in macchina “macinano” chilometri, sono le clausole sui chilometri massimi percorribili ed entro i quali godere di tutti i servizi inclusi nel canone mensile. Come sempre quando si tratta di auto usate, infine, una buona idea sarebbe visionare in anticipo la vettura per valutarne lo stato, anche se non di rado chi si occupa di noleggio auto a lungo termine destina allo scopo vetture a chilometro zero, usato garantito e come nuovo.