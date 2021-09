Monterosi-Campobasso, via alla prevendita: mille biglietti per i tifosi rossoblù

Scatta la prevendita dei biglietti per i tifosi del Campobasso in vista della trasferta di domenica sera contro il Monterosi. Il match andrà in scena allo stadio ‘Rocchi’ di Viterbo alle 20.30. A disposizione dei supporters rossoblù circa mille tagliandi (1048 per la precisione), da oggi pomeriggio è possibile acquistarli in tre punti vendita: Bar Crigiu di via Petrella, Antica Tabaccheria Tizzano di piazza Pepe e Promoeventi di Viale Principe di Piemonte.

La vendita del settore ospiti parte contestualmente a quella dei settori locali e si concluderà come da normativa alle ore 19:00 di sabato. Il costo è di 12 euro e 50 più diritti di prevendita (ridotto under 14 e over 65). Biglietti online sul circuito Ciaotickets. Non c’è l’obbligo della tessera del tifoso per l’acquisto dei biglietti nel settore ospiti: eventuali ulteriori restrizioni saranno determinate in sede di Gos, ovvero di riunione della Questura.

L’accesso, come ormai da prassi, è consentito solo ai possessori di Green Pass relativo alla vaccinazione parziale o totale anti Covid-19 o di un certificato del tampone eseguito entro le precedenti 48 ore dall’orario della gara. O ancora passaporto verde che certifica la guarigione dal covid.

Chi non ne è in possesso non potrà avere accesso allo stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato. Naturalmente, sarà obbligatorio indossare la mascherina. Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità poiché è l’unico documento riportante la città di residenza: per questa gara non è consentito il cambio utilizzatore. Inoltre, l’apertura porte è programmata un’ora e mezza prima dell’orario di inizio gara.