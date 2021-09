Mirabello Sannitico, la Fratres dona i grembiuli per la scuola ai bimbi del paese

In vista della riapertura della scuola, prevista per il prossimo 15 settembre, il Gruppo donatori di sangue Fratres di Mirabello Sannitico sta consegnando i grembiuli, con un ricamo dell’associazione, ai bambini che frequentano le scuole materne ed elementari del paese. L’iniziativa, presentata lo scorso anno, è stata confermata anche in vista del nuovo anno scolastico.

La consegna dei grembiuli viene effettuata nella sede dell’associazione che si trova in Piazza Vittorio Veneto a Mirabello Sannitico, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 19. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le giovani generazioni e le loro famiglie alla cultura della donazione di sangue.

Il Gruppo donatori di sangue Fratres di Mirabello rimarca, ancor di più in questo difficile momento dal punto di vista sanitario, l’importanza della donazione di sangue e plasma. È possibile farlo in massima sicurezza nel Centro trasfusionale dell’ospedale “Cardarelli” di Campobasso. Questo lo slogan scelto per aiutare chi ha bisogno di sangue: #IoStoAttentoMaDono. Per evitare assembramenti sarà necessario prenotarsi chiamando al numero di telefono 0874 409381 dalle ore 11 alle ore 13.