Minirugby gratuito per i bambini con gli Hammers, si comincia venerdì 10

Negli ultimi anni il rugby si è molto diffuso, soprattutto tra le bambine ed i bambini. Alla base di tutto c’è lo spirito educativo che si tramanda insieme alle regole di questo sport. Il rispetto dell’arbitro, il non lasciare indietro nessuno, la voglia di giocare per divertirsi, la considerazione degli avversari.

Gli Hammers, dopo 10 anni di attività, hanno deciso di offrire a tutti i bambini della categoria del minirugby i corsi della nuova stagione, 2021/2022, in maniera gratuita, i piccoli rugbisti di Campobasso e dei comuni limitrofi potranno allenarsi all’aperto per due giorni a settimana per tutta la nuova stagione sportiva. Si parte venerdì 10 settembre con il primo degli Open Day per far conoscere e illustrare le attività della società rossoblù.

In via provvisoria non nella nostra consueta sede, ma a causa dei lavori per il nuovo manto erboso del Vecchio Romagnoli, ospiti al campo Acli in contrada Selvapiana. Per maggiori info: 347 0525062