Lei è una giovane gatta di un anno circa, dolce come pochi animali sanno essere e incredibilmente pulita e educata. Lui è un maschietto, una piccola pantera che del felino esotico ha solo l’affascinante aspetto in miniatura: è affettuosissimo e in cerca costante di coccole e carezze. Entrambi frequentano l’esterno di un condominio di via Brasile a Termoli, i cui residenti – o perlomeno quelli più sensibili e amanti degli animali – forniscono loro cibo e acqua.

Ma per micetta e micetto (li chiameremo così, nell’attesa che qualcuno li adotti e scelga il nome migliore, sarebbe opportuna una sistemazione stabile e più confortevole, anche perchè rischiano di essere scacciati da chi gli animali non li sopporta proprio (strano ma vero, queste persone esistono ancora…).

Foto 2 di 2



Quindi mettetevi in gioco, adottateli (non necessariamente insieme, anche se non sarebbe male…). Fatene i vostri amici, sceglieteli. Offrite loro una seconda possibilità, non ve ne pentirete mai.

Info: 349 832 5005 (Anna)