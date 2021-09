Magnolia Campobasso, Stefania Trimboli indosserà la fascia di capitano

Sulla sua divisa porterà idealmente con sé l’eredità del sudore dispensato per il club da coloro che l’hanno preceduta in questo stesso ruolo: l’esterna tarantina Roberta Di Gregorio nelle tre stagioni di A2, l’ala-pivot argentina Carolina Sanchez e la play-guardia veronese Sofia Marangoni nel primo torneo di Techfind Serie A1 per i #fioridacciaio. La Molisana Magnolia Campobasso avrà nella playmaker triestina Stefania Trimboli il proprio capitano per la seconda esperienza nella massima serie nazionale cestistica in rosa.

NOMINA INASPETTATA “Per me – dichiara la giocatrice giuliana – è stata una designazione inaspettata. Sapevo di essere una delle giocatrici con maggiore esperienza in questo roster rinnovato, però non immaginavo di essere la prescelta. Per me è un grandissimo onore ricoprire questo ruolo e cercherò di fare del mio meglio per esserne all’altezza e dare il massimo in ogni momento”.

SEGNALE INDICATORE Un piccolo indizio del destino, per certi versi, poteva essere ricercato nel fatto che l’ex Schio era stato il primo elemento ad essere ufficializzato dal team quest’estate. “Probabile – si schermisce la diretta interessata – ed è stata senz’altro una sensazione piacevole. Ribadisco, il mio auspicio è quello di poter essere in grado di ricoprire questo ruolo. Per me è un onore poter essere il capitano di una squadra dall’età media molto giovane e vogliamo mostrare a tutta Italia quelle che sono le qualità insite all’interno di questo roster”.

FORZA D’ANIMO Tra queste senz’altro il carattere, come testimoniato in ambedue le partite del memorial ‘Passalacqua’ a Ragusa (in particolare la prima contro le iblee in cui le rossoblù sono riuscite a risalire da un gap di sedici punti nell’ultimo quarto, arrivando ad un passo da un sostanzioso exploit).

“In ambedue le gare – prosegue Trimboli – si sono viste le doti migliori ed anche gli aspetti su cui dover lavorare maggiormente. Contro Ragusa, quando abbiamo messo in atto le direttive di Mimmo (il coach Sabatelli, ndr), siamo state efficaci in difesa e ci siamo fatte valere in attacco. Di fronte a Sassari abbiamo avuto in mano il pallino del gioco, ma abbiamo dovuto fare i conti, soprattutto nel terzo quarto, con dei momenti di calo che ci possono stare quando giochi due gare in altrettanti giorni soprattutto in questa fase di stagione di fronte ai carichi di preparazione”.

PUBBLICO VIRTUOSO Seppur con tutti i limiti dettati dalle norme imposte dalla pandemia e da un precampionato che ha riservato un solo scrimmage interno all’Arena, le magnolie hanno avuto modo di ‘stabilire un contatto’ con il pubblico rossoblù. “Personalmente – asserisce Trimboli – sono entusiasta di un sostegno del genere. Anche nella nostra gara in famiglia, seppur quasi senza gente, abbiamo sentito con forza il loro esserci vicini e a fine partita ci siamo guardate tra noi e ci siamo dette che essere in una realtà così è semplicemente emozionante, tanto più in un contesto dove, tra la paura del Covid-19 e magari la non conoscenza, rispetto al passato, degli elementi del roster, il sostegno e la vicinanza si sono comunque sentiti con forza. E mi auguro la passione cresca sempre più giorno dopo giorno e si sublimi nella sfida delle qualificazioni di EuroCup del 23 contro Lugo. Abbiamo bisogno del loro calore perché assieme potremo provare a combattere con ancora più forza”.

SENSAZIONI PIACEVOLI Nel frattempo, nell’avvio della quarta settimana di lavoro, Trimboli parla già delle sue sensazioni con il gruppo di cui è riferimento come capitano.

“Considerando che manca ancora e va inserita nelle rotazioni Reshanda Gray, la nostra pivot titolare, ho senz’altro impressioni felici. I presupposti per far bene ci sono, ma non mi sbilancio. Ad esempio, in prospettiva EuroCup, non dico che vinceremo contro Lugo, ma i presupposti per fare bene ci sono tutti. Con certezza, posso dire che ci metteremo tutte quel qualcosa in più, sperando possa bastare”.

VERSO MONCALIERI Nel frattempo, per i tifosi interessati ad essere vicini alle magnolie al PalaEinaudi di Moncalieri per la gara dell’Open Day contro Empoli di sabato 2 ottobre, ci sarà la possibilità di poter esercitare, sino a mercoledì 15 settembre a mezzogiorno, la prelazione per il match inviando una mail all’indirizzo email del club info@magnoliabasket.it. Sarà poi la società a comunicare al team piemontese l’effettiva richiesta di tagliandi per il match con le toscane.