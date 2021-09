È accaduto improvvisamente, a causa di un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. Così oggi, 21 settembre, don Bruno Buri, sacerdote termolese e rettore del Santuario della Madonna delle Grazie, è venuto a mancare nella sua abitazione di via Mario Pagano. Un grande dolore nella diocesi di Termoli-Larino, impreparata, così come la comunità religiosa, a questo lutto che ha portato via un sacerdote giovane e attivo, a lungo impegnato anche in attività con i ragazzi e nel sociale con le simpatiche canaglie.

Don Bruno, nato a Campobasso nel 1964, era stato ordinato a 30 anni. Era cappellano nel santuario della Madonna delle Grazie a Termoli dove si spendeva quotidianamente in favore degli ultimi e di tante attività pastorali e diocesane. Lascia un grande vuoto e non soltanto tra i fedeli ma anche fra i tanti amici che lo conoscevano e ne apprezzavano le doti umane e il carisma spirituale.

“Oggi, alle 13, è morto all’età di 57 anni, nella sua abitazione di Termoli, don Bruno Buri, rettore del Santuario della Madonna delle Grazie. In comunione di preghiera il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, il Presbiterio, la Curia e e tutta la comunità diocesana affidano la sua anima al Signore Gesù Cristo ringraziando don Bruno per il dono della sua esistenza e del suo ministero al servizio della chiesa universale”, il messaggio di cordoglio della Diocesi.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 22 settembre 2021, alle 16, nella chiesa di San Timoteo di Termoli.