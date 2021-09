Debutto casalingo in serie C, sfida storica al Taranto, diretta su Sky, partita in notturna. Tante emozioni forti in un’unica serata Campobasso non le viveva da tempo. Tornerà a farlo domani, 4 settembre, quando a Selvapiana andrà in scena un classico, è proprio il caso di dirlo. Peccato che all’evento atteso tanti anni potranno assistere solo duemila spettatori: le restrizioni legate al covid e quelle dovute alla capienza massima ci hanno messo lo zampino.

Le ore che stanno precedendo l’incontro sono cariche di adrenalina. Ieri l’assalto ai biglietti presso la Tabaccheria Tizzano e online: inutile dire che sono andati a ruba i 700 tagliandi messi a disposizione, di più non si poteva fare. Ricordiamo che gli abbonati sono 1052, per essere precisi.

Nelle ultime ore il Comune di Campobasso ha emesso un’ordinanza che sta facendo molto discutere all’interno della tifoseria rossoblù. Infatti, “per ragioni di ordine e sicurezza pubblica – si legge nel documento –, tenuto conto della prevedibile considerevole affluenza di pubblico e dell’elevato livello di rischio, anche per motivi di rivalità tra le contrapposte tifoserie, è necessario il divieto assoluto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di ogni gradazione, nonché di vendita di bevande non alcoliche se contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, involucri di cartone o tetrapack o in altri contenitori idonei all’offesa della persona. Sarà consentita la sola somministrazione di bevande non alcoliche in bicchieri di plastica, cartone o in bottiglie di plastica e contenitori in cartone o tetrapack sprovvisti di tappo”.

L’ordinanza riguarda gli esercizi commerciali di Selvapiana, ovvero lo storico bar ‘Palange’ all’interno dello stadio, ‘Matrix Bistrot’, la ‘Tavernetta’ e la ‘Siesta’. La misura sarà attiva a partire da tre ore prima del fischio d’inizio (quindi dalle 17.30) fino a un’ora dopo il termine dell’incontro (intorno alle 23.30).

Passando al campo, Mirko Cudini potrà contare su tutti i suoi effettivi, eccezion fatta per il regista Pietro Ladu che ne avrà ancora per qualche settimana. La formazione sarà molto simile a quella che ha affrontato e pareggiato ad Avellino domenica scorsa. Raccichini, apparso sicuro e reattivo, difenderà i pali, linea difensiva a quattro composta da destra verso sinistra da Fabriani, Menna, Dalmazzi e Vanzan, trio di centrocampo che avrà in Bontà il mediano, mentre Candellori e Giunta agiranno da interni.

Al centro dell’attacco maglia numero 9 a Rossetti, verso la conferma Liguori sul versante destro mentre Di Francesco insidia Emmausso che dovrebbe comunque vincere il ballottaggio. Arbitrerà il signor Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia, assistito da Fine di Battipaglia e Festa di Avellino, Carrione sarà il quarto ufficiale.