Lupi, scatta la prevendita per 700 biglietti. Ecco i costi e dove acquistarli

700 biglietti per i tifosi del Campobasso, 250 per quelli del Taranto. Questi sono i numeri definitivi in vista della prima partita in casa di sabato sera alle 20.30. Oggi, 2 settembre, alle ore 17.00 scatta la prevendita dei biglietti che saranno disponibili presso l’Antica Tabaccheria Tizzano in piazza Pepe e non allo Store, impegnato nel rilascio delle Wolf Card. Ma sarà possibile farlo anche online, sul sito Postoriservato.it. Come detto, per un massimo di 700 tagliandi, visto che la capienza per ora resta a 3950 spettatori.

Nel dettaglio, ecco i prezzi dei biglietti: 15 euro in curva, 35 in tribuna laterale e 50 in tribuna centrale. A questi bisogna aggiungere i diritti di prevendita. Bisogna precisare che non sarà richiesta la ‘Wolf Card’, neanche per chi facesse tutto online. E non sono previste riduzioni: l’ingresso gratuito verrà garantito solo ai bambini fino a 4 anni di età ma senza assegnazione del posto a sedere.

Per i tagliandi riservati alla tifoseria del Taranto, nella capienza massima di 250 spettatori, si attende invece l’ok definitivo del Gos che dovrebbe giungere nella giornata di domani. I biglietti, al prezzo di 15 euro oltre diritti di prevendita, saranno acquistabili solo presso Pausa Caffè sito a Taranto in viale Trentino 5B/7.

Bisognerà rispettare un po’ di norme che andiamo a ribadire. Innanzitutto, sarà obbligatorio esibire il Green pass (vaccinazione avvenuta da almeno 14 giorni, avvenuta guarigione nei sei mesi precedenti, tampone negativo nelle 48 ore precedenti, ndr) all’ingresso dello stadio, dove sarà misurata anche la temperatura corporea. Necessario indossare la mascherina per tutta la durata del match e sedere nel posto assegnato, mantenendo il metro di distanza tra una persona e l’altra.

Chi acquisterà il biglietto senza avere il Green Pass non avrà diritto ad alcun rimborso. Non saranno ammesse altre forme di certificazione, come per esempio l’autocertificazione, che non consentono il controllo tramite specifico qr code rilasciato dal Ministero della Salute.

C’è naturalmente grande fermento e i biglietti andranno a ruba, considerando il numero esiguo e il calore che si avverte attorno a questa partita. Campobasso, ma buona parte del Molise, vuole spingere la squadra alla prima vittoria in serie C. Gli amici di Pietrabbondante hanno preparato un bellissimo striscione che sarà esibito allo stadio sabato sera. La prova che i Lupi sono in grado di muovere una regione intera.