Lupi, ripartire subito. Fabriani si scusa ma rischia 3 giornate dopo la manata all’avversario

La festa sembrava perfetta. Invitati entusiasti e calorosi, piatti ghiotti e succulenti da gustare con calma. E invece i Lupi hanno divorato una portata dopo l’altra. Alla fine il banchetto è rimasto indigesto e l’ospite meno gradito, il Taranto, si è pappato torta e spumante. Come esordio casalingo ci si attendeva qualcosa in più, inutile girarci intorno, pur ammettendo che a livello di gioco i molisani abbiano fatto meglio dei pugliesi. La regola numero uno del calcio è sacrosanta però: vince chi butta un pallone in più in porta rispetto all’avversario.

Campobasso che dunque torna ad allenarsi con lo spirito di chi sa che deve ripartire subito, senza stare troppo a rimuginare su ciò che poteva essere e non è stato. Ma analizzando gli errori, le sbavature, insomma i dettagli che non hanno permesso di cogliere almeno un pareggio al termine di una partita in cui si sono create almeno quattro occasioni nitide. Pur mettendo in evidenza anche alcuni problemi sia in fase difensiva (in particolare sulle corsie laterali) che offensiva, dove si è a caccia dell’intesa migliore.

È chiaro come una luna piena che un ruolo purtroppo decisivo l’ha giocato il cartellino rosso che si è visto sventolare in faccia Cristian Fabriani al 5’ della ripresa. Il giovane terzino, in un’azione di ripartenza tarantina, si è strattonato a vicenda con l’attaccante Saraniti pensando bene di rifilargli una manata in corsa sotto gli occhi dell’arbitro. Espulsione diretta, con il rischio di beccare una squalifica pesante: almeno due, se non tre, giornate di stop lo attendono.

Fabriani, dopo 24 ore di riflessione, ha voluto chiedere scusa pubblicamente a tutti: “Sono rammaricato per quello che è successo e consapevole dello sbaglio fatto e del danno creato alla squadra, società e tifosi. Chiedo umilmente scusa a tutti, compagni, staff, società e soprattutto ai tifosi. Non cerco giustificazioni anzi sono qui per metterci la faccia e prendermi tutte le mie responsabilità, il mio gesto è stato scorretto, ma soprattutto un gesto che non mi rappresenta. Mi dispiace aver lasciato i miei compagni in 10 senza poter lottare e dare l’anima in campo insieme a loro”.

Nelle sue parole si nota la difficoltà e il ‘pentimento’, parliamo sempre di un ragazzo di neanche vent’anni che suo malgrado si è ritrovato protagonista in negativo: “Sono una persona molto chiusa che tende a non essere al centro dell’attenzione anzi tendo sempre a mettermi in disparte da tutto e tutti, ma in questo momento non posso stare in silenzio e mi sento in dovere di chiedere scusa a tutti”.

Il rammarico più grande è aver dato una grande delusione ai duemila di Selvapiana: “Dispiace soprattutto aver deluso il fantastico pubblico che in questi mesi è sempre stato al nostro fianco e che ieri è potuto finalmente tornare allo stadio a sostenerci da vicino. Fin dal primo giorno ho cercato di onorare questa prestigiosa maglia e continuerò a farlo dando tutto me stesso con lealtà, educazione e determinazione”.

Ora è tempo di abbassare la testa, lavorare e non incappare più in gesti simili: “L’unica cosa che posso fare e che ho sempre fatto è quello di stare in silenzio, lavorare, crescere e aiutare la squadra. Viaggiamo tutti verso un unico obiettivo, abbiamo lottato per essere qui ed ora è giunto il momento di rimboccarci le maniche. Farlo insieme sarà più bello e sicuramente sarà di grosso aiuto. Insieme, abbiamo altre battaglie da fare. Scusatemi”.