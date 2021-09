L’ultima idea dell’UE: in arrivo lo SPID Europeo

Non più solamente lo SPID italiano (quello di InfoCert è attivabile seguendo le procedure al link identitadigitale.infocert.it). Presto dovrebbe diventare realtà anche lo SPID europeo.

La Commissione Europea, infatti, ha presentato un piano articolato e dettagliato per la creazione di un portafoglio digitale disponibile per tutti i cittadini, i residenti e le imprese dell’Unione che consente di accedere ai servizi pubblici e privati attraverso il proprio dispositivo personale.

L’intenzione dell’UE è far diventare la proposta realtà già entro il 2022 mantenendo la discrezionalità dell’utente, che potrà scegliere liberamente quale documento ufficiale inserire nel proprio portafoglio virtuale.

Il servizio rimarrà consigliato ma non obbligatorio: chiunque deciderà se e come utilizzarlo, seppur non averlo complicherà di molto le prassi burocratiche.

A cosa servirà lo SPID europeo?

Come avviene già con quello italiano, lo SPID europeo verrà utilizzato per accedere alle prestazioni pubbliche o dei privati aderenti attraverso una coppia di credenziali, formata da username e password.

“Con l’identità digitale europea potremo fare in qualsiasi Stato membro quello che facciamo nel nostro paese senza costi aggiuntivi e con minori ostacoli, ad esempio affittare un appartamento o aprire un conto bancario all’estero, e tutto questo in modo sicuro e trasparente” – riferisce la commissaria al Digitale Margrethe Vestager -. “Così saremo noi a decidere quante informazioni desideriamo condividere su noi stessi, con chi e per quale finalità. Si tratta di un’opportunità unica che ci permetterà di sperimentare ancora di più che cosa significhi vivere in Europa ed essere europei”.

A queste parole fanno eco quelle del commissario al Mercato Interno, Thierry Breton, secondo cui: “Che si tratti di rapportarsi con le amministrazioni nazionali, ad esempio per presentare una dichiarazione dei redditi, o di iscriversi a un’università europea che richiede un’identificazione ufficiale, i cittadini dell’Ue non si aspettano solo un livello elevato di sicurezza, ma anche la comodità. I portafogli europei di identità digitale offrono loro una nuova possibilità per conservare e utilizzare i dati per ogni tipo di servizio, dal check-in in aeroporto al noleggio di un’automobile. Si tratta di offrire una scelta ai consumatori, una scelta europea. Anche le imprese europee, grandi e piccole, trarranno vantaggio da questa identità digitale. Potranno infatti mettere a disposizione un’ampia gamma di nuovi servizi dato che la proposta offre una soluzione per servizi di identificazione sicuri e affidabili”.

Quando sarà attivo lo SPID europeo?

Con ogni probabilità, lo SPID europeo vedrà la luce verso gli ultimi mesi del 2022. La Commissione Europea ha invitato i 27 Stati membri a predisporre un pacchetto di strumenti comuni entro e non oltre settembre 2022 in modo da partire coi lavori preparatori.

In maniera parallela, si inizierà a collaborare con il settore privato per gli aspetti puramente tecnici e per lo sviluppo dei protocolli necessari a garantire sicurezza e privacy.

La protezione dei dati personali e sensibili sarà al centro dell’attenzione della Commissione UE: considerata la grande mole di informazioni messe in circolazione, saranno previste strumentazioni ad hoc mentre si offrirà agli utenti la possibilità di avere il controllo totale e unico dei propri dati, con la possibilità di condividere le informazioni con terze parti solamente quando e nella quantità che si decide.