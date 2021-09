Un uomo è finito stanotte in manette a Larino per aver aggredito dei pubblici ufficiali.

I fatti. Nel pieno della notte, una coppia di fidanzati ha avuto una furibonda lite che ha svegliato numerosi cittadini frentani. Le urla della ragazza che chiedeva aiuto hanno preoccupato i residenti che hanno immediatamente chiamato i Carabinieri della Compagnia di Larino. Una volta arrivati sul luogo, i militari hanno cercato di calmare i fidanzati ma invano.

L’uomo infatti, già noto alle forze dell’ordine, alla vista dei militari ha allentato la morsa delle braccia con cui stringeva la propria ragazza e si è scagliato con violenza contro i carabinieri, colpendoli con calci e pugni.

Immediatamente sono scattate le manette per il trentenne che è stato condotto poi in caserma per gli accertamenti del caso e, subito dopo, condotto in carcere per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Anche la donna, in preda all’ira, ha poi minacciato i Carabinieri urlando loro contro. Nei confronti di quest’ultima, invece, è scattata una denuncia penale alla Procura di Larino, come triste epilogo di un litigio finito, purtroppo, nel peggiore dei modi.