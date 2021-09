Per Stefano Bonaccini al Festival del Sarà non sarà propriamente una prima volta. Nell’edizione 2019 infatti, il presidente dell’Emilia-Romagna partecipò a distanza inviando un video messaggio carico di significato. Stavolta sarà presente a Termoli in carne e ossa, o forse sarebbe meglio dire in barba e occhiali a goccia, look col quale il suo volto è ormai noto a gran parte degli italiani.

Venerdì 10 settembre Bonaccini sarà sul palco del Festival del Sarà per dialogare con l’ideatore Antonello Barone del suo libro ‘Il Paese che vogliamo”. Modenese, 54 anni, Bonaccini è diventato di recente il volto di un centrosinistra fedele ai suoi ideali e vittorioso alle urne.

Eletto governatore dell’Emilia-Romagna nel 2014, è stato confermato a gennaio 2020 per un secondo mandato, bloccando di fatto l’avanzata del centrodestra che in tutta Italia stava conquistando regioni e città. Lo ha fatto, senza guardare a possibili alleanze con il M5S.

Risultati elettorali e amministrativi, con un’Emilia-Romagna sempre più competitiva, che saranno al centro della sua visita in Molise, dove presenzierà anche alla Festa dell’Unità, prima di parlare al pubblico di Termoli dell’Italia che ha in mente.

L’Italia del futuro è quella che emergerà nel Festival del Sarà dedicato allo ‘Stato di transizione‘ anche grazie a diversi ospiti illustri che saranno presenti.

A cominciare da Luigi Balestra, presidente dell’Osservatorio economico e sociale ‘Riparte l’Italia’, professore ordinario di diritto civile all’Università di Bologna e autore di oltre 130 pubblicazioni.

Grande attesa anche per l’intervento di Alec Ross, ospite che dà una connotazione internazionale al festival del sarà. Si tratta di un esperto americano di politiche tecnologiche, nonché imprenditore e autore di successo.

In passato ha ricoperto il ruolo di Senior Advisor for Innovation per Hillary Clinton durante la sua esperienza da segretario di stato è ancora prima era stato coordinatore per il comitato Technology and Media Policy per la campagna presidenziale di Barack Obama nel 2008.

Interverrà anche Cosma Panzacchi, Executive vice President Hydrogen della Snam, società specializzata nella realizzazione di metanodotti nonché nella distribuzione e vendita di gas.

Probabile contributo in video invece per la giornalista Cecilia Sala, firma del Foglio, che in questi giorni si trova come inviata in Afghanistan. Completeranno il quadro della serata di venerdì 10 settembre il professor Matteo Caroli, direttore del centro di ricerca sull’innovazione sociale all’università Luiss e Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo e a capo dell’osservatorio Nazionale sulle infrastrutture di Confassociazioni. Invitato a intervenire anche Davide Guerra, direttore dello stabilimento Stellantis di Termoli per parlare del futuro della fabbrica di idee Rivolta del Re alla luce dell’annuncio sulla Gigafactory.

La serata di sabato 11 settembre si aprirà con un omaggio agli infermieri, definiti eroi della pandemia, e dal dialogo fra Antonello Barone e Maria Cristina Magnocavallo, presidente Opi Molise (Ordine delle professioni infermieristiche).

Torna ospite del Festival, com’era stato nel 2020 a Termoli e nel 2019 a Bologna, anche Niko Romito, chef 3 stelle Michelin e ideatore dell’omonima accademia, una Scuola di Alta Formazione e Specializzazione professionale dedicata alla ristorazione e alla cucina.

Previsti anche gli interventi dell’antropologo e professore dell’Università di Pollenzo Michele Fontefrancesco, esperto di antropologia del cibo, dell’imprenditrice nel campo del cibo, del digitale e dell’innovazione Sara Roversi, fondatrice del Future Food Institute della giornalista Rai Monica Giandotti, nota al grande pubblico per aver condotto Uno Mattina, Agorà Estate e Tg3, e di Massimiliano Fabbro, presidente di Anir Confiundustria, l’associazione nazionale delle imprese della ristorazione collettiva aderenti a Confindustria.

Non può mancare la parte politica, rappresentata a vari livelli dal deputato di Facciamo Eco Alessandro Fusacchia, dalla consigliera regionale del Partito Democratico Micaela Fanelli e dall’assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno. Doppia veste per il dottor Nicola Malorni, consigliere comunale di Termoli e vice presidente dell’associazione nazionale ‘Città dell’olio’ che presenterà il cortometraggio ‘Gocce’ insieme con il regista molisano Simone D’Angelo.