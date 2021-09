Anche nel 2021 l’Istituto Comprensivo Oddo Bernacchia ha aderito all’iniziativa della Giornata Europe delle Lingue. Uno solo è stato l’urlo che si è levato a gran voce dal cortile della storica scuola termolese: “Ogni lingua è un capolavoro!”. Questo il motto della giornata 29 settembre 2021, in cui le quattro classi terze medie si sono riunite nel cortile per cimentarsi in un rally in cui giochi, quiz e rompicapo in diverse lingue li ha impegnati tutta la mattinata.

Presenti, oltre le postazioni delle lingue curricolari (inglese, francese e spagnolo), anche altri stand: uno per l’arberëshe, uno per l’arabo ed uno per l’Europa. In particolare, in quest’ultimo ai ragazzi sono state poste diverse domande riguardanti l’Unione Europea.

Presente anche il corpo musicale dell’Istituto Bernacchia che dopo l’Inno Europeo si è scatenato in un medley di brani in diverse lingue rimarcando come uno dei linguaggi universali è senz’altro quello musicale. Dopo l’introduzione e i saluti da parte della Dirigente, la professoressa Rosanna Scrascia, è stato il turno dei rappresentanti di associazione.

La manifestazione è stata patrocinata dall’Associazione Europe Direct Molise nella persona della dottoressa Basile e ha visto la partecipazione dell’Associazione Kamastra per la lingua arberësh e dell’Associazione Salam APS per la lingua araba, che hanno ricordato come la Costituzione Italiana tuteli le minoranze linguistiche, contribuendo all’ampliamento del ventaglio linguistico-culturale presente nel nostro Paese.

Gli alunni invece hanno sottolineato come la diversità linguistica sia un elemento chiave nel ricco patrimonio culturale del nostro continente e come promuovere il plurilinguismo significhi accrescere la comprensione interculturale e sproni ad essere sempre più cittadini attivi e aperti accrescendo al contempo anche le capacità cognitive di chi studia più lingue.

Dopo le formalità del momento iniziale, suono del fischietto e … VIA! Dieci minuti per ogni classe per completare le prove sottoposte in lingua. Tanta la voglia di giocare e di partecipare da parte dei ragazzi, pieni di gioia e di entusiasmo. A chiudere, la cerimonia di premiazione con ulteriore esibizione del corpo strumentale e del coro dell’Istituto: questo il momento tanto atteso, accompagnato da applausi, coriandoli e allegria. Condivisione, voglia di imparare e spirito di partecipazione: ecco cosa ha trasmesso la Ventesima Giornata Europea delle Lingue presso l’Istituto Oddo Bernacchia.