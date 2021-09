Liberi dalla plastica, evento anche a Termoli il 26 settembre

Il Pianeta sta letteralmente affogando in un mare di plastica e sarà sempre peggio nei prossimi anni. La nostra associazione da due anni, quotidianamente, è schierata contro l’inquinamento da plastica, con azioni concrete sul territorio e con iniziative di sensibilizzazione.

Il 26 settembre saremo in 339 città, da nord a sud in tutt’Italia, per rimuovere dall’ambiente oltre 300.000 chilogrammi di plastica e rifiuti.

È un giorno speciale, più persone saremo maggiori saranno i risultati che otterremo. Il nostro invito, continuo e ripetitivo, è sempre lo stesso: unisciti a noi.

Unisciti a noi non per farci un favore ma per farlo a te stesso e al tuo stesso futuro. Prendiamoci insieme cura del Pianeta e ne gioveremo tutti.

Domenica 26 Settembre ci ritroveremo presso la scalinata del Folklore a Termoli alle ore 9.30, per poi dividerci in piccoli gruppi per andare a raccogliere i rifiuti sulle spiagge ed in altre zone.

Link per l’iscrizione:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/26-sett-termoli/

I referenti di Termoli sono sempre disponibili per dare informazioni a chi vuole unirsi a questa iniziativa. Maria De Gaetano +39 344 279 3048

Fabio Canosa +39 351 832 9162

Nell’ultimo evento del 18 aprile abbiamo raccolto 15 mila kg di plastica e rifiuti dall’ambiente con oltre 250 volontari.