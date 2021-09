22 ricoveri per Covid dal 5 agosto al 5 settembre (ma anche 10 dimissioni): sono questi i numeri delle ospedalizzazioni molisane dell’ultimo mese. La fine dell’estate è coincisa con la ripresa dei ricoveri che, come affermato dai responsabili della sanità molisana, si riferiscono soprattutto (90% circa) a persone non vaccinate.

Rispetto alla settimana scorsa, poco è cambiato nei numeri in quella appena conclusa (dal 30 agosto al 5 settembre). 109 positivi contro i 111 della settimana precedente, 2495 tamponi contro i 2452 della settimana precedente, tasso di positività al 4.4% contro il precedente 4.5%, 6 ricoveri e 2 dimissioni in entrambe le settimane.

Ci sono state però delle differenze, tutte in senso ‘positivo’: dopo il decesso in Terapia Intensiva (donna 36enne di Guglionesi) non ce ne sono stati più. E il numero dei guariti degli ultimi 7 giorni è stato abbondantemente più alto del solito: 91 contro i 61 della settimana precedente e i 19 di quella prima ancora. Il numero di guariti si è avvicinato dunque al numero di nuovi contagi settimanali, pertanto il numero di positivi in regione è salito ma di poche decine di unità rispetto all’ultima domenica di agosto (ora è 258).

La cronaca dell’epidemia degli ultimi giorni ha evidenziato il grosso focolaio di Trivento (coinvolti molti giovani – non vaccinati – e di conseguenza qualche familiare): 24 contagi in questa e 24 contagi nella precedente settimana. Ma nella settimana che si è conclusa ci sono stati anche 14 casi a Montefalcone nel Sannio, 13 ad Agnone, 7 a Venafro. Nelle città maggiori invece i contagi sono stati molti di meno: 7 a Campobasso, 4 a Termoli e 2 ad Isernia.

Tornando alla situazione ospedaliera, si riscontra come il reparto di Malattie Infettive torni ad essere ‘affollato’ sempre più: attualmente ci sono 13 degenti assistiti (erano 9 sette giorni prima). Nessuno in Molise è ricoverato in Rianimazione. Come la nostra regione in Italia solo Calabria, Valle D’Aosta e Provincia Autonoma di Trento.

Le vaccinazioni nell’arco della settimana sono state circa 10mila (quasi 12mila la settimana precedente) e si è superata la soglia di 200mila vaccinati con ciclo completo. In un’intervista al Corriere della Sera, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che si rischiano nuove chiusure in autunno se la quota di popolazione vaccinata non sarà sufficiente. Intanto sono giorni cruciali per il Governo che si appresta a decidere sulla necessità di procedere a una terza dose (a partire da fragili ed anziani) e sull’estensione del Green Pass ad altri lavoratori attualmente non contemplati. Decisione quest’ultima che sembra pressochè certa.