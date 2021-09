Le Vespe non pungono: il Campobasso ferma la Juve Stabia sullo 0-0

Un ottimo punto per il Campobasso che riesce a uscire indenne anche da Castellammare di Stabia. Prestazione gagliarda, tosta, di personalità soprattutto nel primo tempo, molto equilibrato. Nella ripresa le ‘vespe’ premono nei primi venti minuti ma non impensieriscono quasi mai Bontà e compagni che guadagnano un grande pareggio.

Cudini conferma la formazione che sei giorni fa ha vinto a Viterbo contro il Monterosi con l’unica eccezione rappresentata da Pablo Vitali che prende il posto di Michael Liguori sulla fascia destra d’attacco.

L’avvio rossoblù è promettente. Personalità, voglia di attaccare, brillantezza fisica. Di contro, una squadra, quella campana, esperta ma scarsamente propensa ad aprirsi alle ripartenze molisane che sono sempre temibili, come dimostrato ad Avellino e a Viterbo. Conclusioni ‘vere’ tra i pali non ne arrivano, solo al 30’ il Campobasso prova a impensierire il portiere Sarri con Vitali che però va a sbattere su un difensore. Per il resto, qualche cross mal riuscito e calci piazzati non sfruttati.

La ripresa vede una Juve Stabia più propensa ad attaccare e a chiudere il Campobasso nella sua metà campo. Arriva anche una conclusione di Davì che però finisce al lato. I rossoblù ci provano con Rossetti e con il neo entrato Emmausso, il portiere neutralizza entrambe le conclusioni non irresistibili.

L’occasione più grande capita sul destro di Caldore che dal limite dell’area sgancia una bomba che per poco non si va a insaccare nel sette a Raccichini battuto. Passata la paura, la squadra di Cudini resta lucida e tiene, tenendo lontani dalla porta gli avversari e andando anche vicini al gol nel recupero.

JUVE STABIA 0

CAMPOBASSO 0

JUVE STABIA: Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Davì, Altobelli (46’ Berardocco); Bentivegna, Schiavi (46’ Stoppa), Panico (61’ Scaccabarozzi); Della Pietra (52’ Evacuo).

ALL.: Walter Novellino

CAMPOBASSO: Raccichini; Sbardella, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Candellori, Bontà, Tenkorang (85’ Giunta); Vitali, Rossetti (86’ Pace), Di Francesco (65’ Emmausso).

ALL.: Mirko Cudini

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze.

Assistenti: Federico Pragliola di Terni e Tiziana Trasciatti di Foligno. Quarto ufficiale: Giuseppe Costa di Catanzaro.

Note: ammoniti Bontà, Sbardella (C). Presenti oltre duemila spettatori di cui 250 da Campobasso.