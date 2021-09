Manca poco all’inizio della scuola e per l’istituto comprensivo Difesa Grande di Termoli è tempo di cambiamenti. Da diversi mesi infatti nel plesso del quartiere alla periferia della città adriatica si sta lavorando per sistemare l’edificio e questo, inevitabilmente, ha costretto il personale a rivedere l’organizzazione della scuola ma soprattutto gli spazi.

A fine anno scolastico infatti il plesso che affaccia sul parco giochi, dove ci sono le classi della scuola elementare, è stato liberato da tutte le attrezzature scolastiche, quindi banchi, sedie, cattedre, lavagne e armadietti, le aule sono state svuotate per permettere alla ditta di iniziare gli interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’edificio di viale Santa Maria degli Angeli.

Nell’edificio, di proprietà del Comune di Termoli, la ditta Costruzioni Camardo di Baranello sta lavorando per l’adeguamento sismico delle strutture portanti, inoltre si interverrà anche sulle barriere architettoniche, sull’adeguamento igienico e sulla pavimentazione interna del piano terra. Per svolgere gli interventi serviranno diversi mesi, per questo la dirigente scolastica Luana Occhionero, da due anni a capo dell’istituto comprensivo, in vista della scuola ha dovuto riorganizzare gli spazi.

“Quando la scuola si è chiusa, abbiamo trasferito la segreteria nelle aule accanto all’edificio interessato ai lavori, dove si trovano le scuole medie. I lavori sono iniziati e adesso che la prima fase si è conclusa, gli uffici si sposteranno di nuovo per lasciare spazio ai bimbi delle elementari. I collaboratori lavoreranno celermente per sistemare tutto per l’inizio della scuola il prossimo 15 settembre”.

Ma se la segreteria e la scuola primaria troveranno una collocazione negli stessi spazi, la scuola secondaria di primo grado è stata costretta a trovare alloggio altrove. “Le sette classi delle medie – ha spiegato la dirigente scolastica – saranno trasferite in via Po, nel quartiere di San Pietro, al primo piano dell’istituto che fa parte del nostro comprensivo e potranno spostarsi da Difesa Grande a scuola con la navetta gratuita che sarà messa a disposizione dal Comune di Termoli. A questo proposito – ha aggiunto – devo ringraziare il Comune, la ditta, l’architetto e tutti coloro che stanno lavorando a questi lavori perché ci hanno sempre ascoltati, aiutati e supportati. Stiamo lavorando insieme per aprire la scuola in sicurezza”.

Mercoledì 1 settembre con il primo collegio docenti dell’anno scolastico docenti e dirigenti si sono ritrovati a scuola per dare il via alle procedure di inizio anno. “Siamo ospiti nell’auditorium della chiesa di Santa Maria degli Angeli perché noi non abbiamo uno spazio così grande e per questo ringrazio don Gabriele Morlacchetti”, ha concluso la preside. Ultimate le ultime disposizioni con le nuove normative dal Ministero per gestire in sicurezza il ritorno dei docenti a scuola con il Green Pass.

Poi, il prossimo anno, con la conclusione dei lavori dell’edificio delle scuole elementari, i lavori si sposteranno nell’edificio che normalmente occupa la scuola media. La scuola dell’infanzia invece non dovrà spostarsi, poiché resterà al piano terra dell’edificio delle scuole medie di Difesa Grande.