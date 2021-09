Si svolgerà a Termoli, sabato 30 ottobre, a partire dalle ore 17, a bordo del catamarano Zenit messo gentilmente a disposizione dalla società Guidotti Ships (il cui CEO è Domenico Guidotti che ha ricevuto il Premio per l’Imprenditoria lo scorso anno), la terza edizione del “Premio Adriatico – Un mare che unisce”.

Un premio, indetto dall’associazione Irdi-Destinazionearte presieduta dal professore e critico d’arte Massimo Pasqualone, che ha come principale obiettivo la creazione di una rete nazionale ed internazionale di artisti e scrittori che hanno contribuito, con le loro opere ed esposizioni, a diffondere il vero significato dell’arte attraverso mostre in varie parti d’Italia e del mondo, ma anche in premi letterari e presentazioni di libri.

Saranno presenti personalità di tutte le regioni che si affacciano sulle coste italiane dell’Adriatico e sulla costa opposta: Slovenia, Croazia, Albania, e nel campo della poesia, teatro, giornalismo, arte, politica, sociale, sport, saggistica, musica, imprenditoria, scuola, narrativa, folklore, ambiente ed anche un premio alla memoria.

Le personalità che rappresenteranno la nostra regione Molise e l’Albania, coordinate dal presidente dell’Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena, sono:

Antonio Casolino per lo Sport

Antonio Smargiassi per la Narrativa

Domenico Iannacone per il Giornalismo

Enzo Botteri per l’Arte

Franco Valente per la Saggistica

Laura D’Angelo per la Poesia

Nicolino Cannarsa per il Folklore

Pio Fumo alla Memoria

Sara Ciocca per il Cinema e Teatro

Luigi Lucchese per l’Ambiente

Antonio Mucciaccio per la Scuola

Fabrizio Vincitorio per l’Imprenditoria

Antonio D’Ambrosio per la Politica

Associazione “La Città Invisibile” per il Sociale

Luis De Rosa per l’ALBANIA