Larino, successo dello stand alla Fiera di Parma. La città frentana verso l’Europa Rally

Straordinari e proficui risultati ottenuti durante l’intera settimana di permanenza dello stand di Larino presso la Fiera più accreditata di un settore specialistico dedicato ad un turismo estremamente eterogeneo.

“L’attrazione di migliaia di visitatori, che abbiamo saputo ideare attraverso una programmazione rivolta a compiere azioni mirate alla valorizzazione concreta e tout- court di tutte le nostre risorse, ci dà risultati che sono andati secondo le migliori aspettative. Lo testimoniano le proposte di grandi organizzazioni ed enti che si sono presentati al nostro stand e che hanno voluto approfondire la conoscenza dell’organizzazione del 59° Europa Rally organizzato da Camper Club Universo, presieduto da Pasquale Basilisco, che è servito a calamitare attenzione rivolta poi su Larino e le sue peculiarità e a far emergere l’immagine del Molise intero.

Altre regioni d’Italia erano presenti con stand istituzionali super strutturati, con personale formato e pubblicazioni d’eccellenza per la promozione della propria terra, ma il nostro sito ha ricevuto encomiastiche attenzioni, portando davvero una novità all’interno della Fiera.

Tutto questo grazie alla partecipazione di numerose figure che hanno saputo ben interpretare l’azione intrapresa dalla nostra amministrazione. Ringraziamo, quindi, l’Istituto Tecnico Agrario che ha fornito supporto con i suoi professionisti a partire dal prof. Daniele Gagliardi , la sig.ra Maria Luisa Maglieri e il sig. Gianfranco De Rubertis, tutte le associazioni che ci hanno fornito il loro supporto per la preparazione del Video suggerito e ideato dal M° Roberto Di Carlo.

di 16 Galleria fotografica Larino alla Fiera di Parma









Per la sua realizzazione, abbiamo deciso di puntare sulla professionalità dei giovani individuando nel programmatore, dott. Luciano Corbo, la figura ideale per questa occasione. Il risultato è, senza dubbio di smentita, eccellente. Complimenti, inoltre, a tutti coloro che ci hanno fornito spunti, idee e collaborazione per i contenuti ricercati e presenti nel video, tra cui il prof. Marcello Pastorini, il Responsabile dell’Archivio Storico Diocesano Giuseppe Mammarella, l’associazione Gruppo Animatori Centro Storico Larino, l’Associazione Terra Sana Molise, Cantine D’Uva, l’associazione Don Luigi M.Aster Band, l’Associazione Villaggio delle Arti l’Associazione Larinella, l’Associazione Larino nel Cuore e tutti coloro che hanno curato in passato riprese e regie video creando immagini di repertorio che abbiamo avuto per esaltare i tesori della nostra Città che non sono passati affatto inosservati, tanto che moltissime persone hanno dedicato molto tempo nel richiedere informazioni mostrandosi motivate a venire qui in loco.

Non ultime le aziende che hanno risposto alla Manifestazione di Interesse pubblicata ed emanata sul sito ufficiale del Comune di Larino, tra cui Masserie Zeoli Domenico che si sono recate in Fiera con estrema e proficua professionalità, dove l’Olio EVO di Larino ha avuto grandi riscontri.

Orgogliosi di aver intrapreso una chiara azione di proposta volta a valorizzare tutte le attività produttive e le risorse della nostra Città, abbiamo voluto evidenziare come una intera Comunità possa riuscire ad esprimere unità, sulla bontà di intenti.

Appuntamento, dunque, a Larino il prossimo 2 giugno 2022 con l’inizio del 59° Europa Rally”.