L’Air Basket Termoli vince il quadrangolare di Chieti

L’Air Basket chiude i primi 10 giorni di preparazione nel migliore dei modi: vincendo il quadrangolare di Chieti. La prima partita, disputata venerdì 16 contro Atri Basket, ha visto i nostri colori condurre nel punteggio dal principio alla fine in un classico crescendo rossiniano.

Il risultato finale, fissato sul 95-43, sottolinea già un’evidente chimica positiva tra i giocatori, nonostante il poco tempo trascorso insieme, oltre che le produttive trame di gioco impostate dallo staff tecnico in un roster completamente rinnovato. Sorprendente il risultato dell’altra semifinale che determina la sconfitta dei padroni di casa della Magic Chieti contro una Virtus Basket P.S.Giorgio per nulla intimorita e mai doma che accede alla finale del torneo con pieno merito sia per il gioco espresso sia per un autentico “never give up” che, siamo sicuri, la porterà lontano nel proprio campionato.

AIR Basket Termoli vs Virtus P.S.Giorgio è stata una partita degna di una finale: sofferta ed intensa come fosse lecito aspettarsi anche se non così scontato, considerando il periodo di preparazione approssimativo e che mette i brividi a pensare come per i “Nostri” solamente pochi giorni siano trascorsi dalla classica stretta di mano al primo parquet condiviso. Se il buongiorno si vede dal mattino ci sarà da emozionarsi molto durante il campionato, esattamente come in pre pandemia.

È il Capitano Silvio Marinaro a regalare la vittoria del torneo con una giocata delle sue, fissando il punteggio sul definitivo 65-63, nell’ultimo secondo utile di contesa realizzando un canestro da tre punti dopo una perfetta manovra corale che piega cinicamente la resistenza di una Virtus P.S.Giorgio che ha accarezzato a lungo il sogno di gloria sfumato nell’ultimo istante, un attimo in cui L’Air Basket ha dimostrato ancora una volta di conoscere bene quanto nello sport e nel basket in particolare non sia finita finché non è finita davvero, con il suono dolce ed amaro della sirena finale.

AIR BASKET TERMOLI vs ATRI BASKET:

95-43

Marcone 7, Hulsen 10, Jancic 23, Fredes 10, Brzica 10, Marinaro 10, Suriano 15, Del Grande 7, Palumbo 2,

Cappella 8, Micevic.

AIR BASKET TERMOLI vs VIRTUS P.S.GIORGIO: 65-63

Marcone 2, Hulsen 7, Jancic 2, Fredes 14, Brzica 2, Marinaro 23, Suriano, Del Grande, Palumbo, Cappella,

Micevic 15.