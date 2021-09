Il cinema Oddo di Termoli sta per riaprire i battenti. La data X è quella del 16 settembre.

Chiuso all’indomani del ‘terremoto-pandemia’, con l’Italia divenuta una grande zona rossa a causa del lockdown imposto per mitigare gli effetti del contagio, e rimasto chiuso anche quando si sarebbe potuto riaprire (come successo peraltro a molti luoghi della cultura molisana), il cinema parrocchiale di via Pepe si prepara a ricominciare.

Ora la luce sta per riaccendersi davvero, ed è una bellissima notizia per i cinefili della zona ma non solo. Perché una città privata di cinema oltre che – ma questo è un vulnus non legato alla pandemia, ndr – di teatri (il più vicino è a Guglionesi dove pure la stagione dovrebbe ripartire in autunno dopo un lungo stop) è una città in cui vengono a mancare dei luoghi importantissimi per la vita sociale e culturale.

Ora, finalmente, e con tutte le accortezze del caso, si riparte. “Ci atterremo a tutte le prescrizioni imposte: Green pass, mascherina, igienizzazione, distanza ecc., per non far mancare alla cittadinanza uno spazio di incontro di cultura e di divertimento riaprirà il Cinema Oddo della parrocchia di san Timoteo in Termoli, Via Gabriele Pepe, 14”. A comunicarlo è il parroco don Benito Giorgetta.

“Sarà una sfida che vogliamo vincere assieme a tutti voi. Lo abbiamo sempre detto, ed ora lo ripetiamo ancor più convintamente: L’unico modo per tenere aperto il cinema è quello di andarci”.

Dal cinema parrocchiale, l’unico attivo in città negli ultimi anni, fanno sapere che “Ci saranno novità nelle programmazioni, incentivi settimanali, possibilità di abbonamenti, rassegne cinematografiche tematiche e cinema d’essai. Si potranno prenotare biglietti anche per i giorni successivi, sono stati ampliati gli spazi tra le poltrone e le stesse sono state disposte in modo da non infastidire la visione”.

Si potrà seguire anticipatamente la programmazione collegandosi con la pagina facebook: “Cinema Oddo Termoli”. Infine la promessa, carica di entusiasmo: “Il personale sarà a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale necessità. Provare per credere! Venite e vi sapremo accogliere”.

Qualche giorno fa c’è stata la riapertura a Campobasso del cinema multiplex Maestoso, ed è di oggi la notizia che riprende la sua attività artistica anche il Teatro del Loto di Ferrazzano, con la programmazione settembrina del tradizionale Loto Link Fest denominata ‘Esami di riparazione – Tutti in Convitto’. Di seguito la locandina.