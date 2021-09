Doveva essere una notte magica ed emozionante nonostante la pioggia scrosciante che ha concesso una piccola tregua proprio intorno alle 20:30, orario di inizio dell’atteso match tra il Campobasso e il Taranto valido per la seconda giornata del campionato di serie C.

Finisce male il debutto casalingo dei rossoblù che giocano davanti a 2000 spettatori che hanno atteso con ansia e trepidazione la sfida: qualcuno non ha mai dimenticato lo spettacolare gol di Giorgio Corona che segnò proprio contro i pugliesi. Al Selvapiana ci sono anche le telecamere di Sky Sport a riprendere la gara.

di 8 Galleria fotografica La partita Campobasso-Taranto. Foto di Giuseppe Terrigno









Vince il Taranto, la rivale storica che nel secondo tempo si lascia preferire alla squadra allenata da mister Cudini. Fatali nella ripresa i cinque minuti che intercorrono tra il 52′ e 57′: l’espulsione di Fabriani e il gol di Giovinco. Una mazzata per i padroni di casa che nel primo tempo avevano fatto vedere sprazzi di bel gioco e si erano resi pericolosi in diverse occasioni. Bontà, Tenkorang e Liguri i più pericolosi.

Sul finale del primo tempo anche Parigi ha sfiorato il gol con un colpo di testa finito di poco sopra la traversa.

Il disastro nel secondo tempo, quando il Campobasso resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Fabriani che aveva commesso un fallo a centrocampo su Saraniti. L’arbitro è implacabile e punisce il difensore si casa per gioco violento sventolandogli sventola il cartellino rosso davanti al naso. Passano 5 minuti, nemmeno il tempo per i locali di riorganizzare gioco e idee: Giovinco, fratello dell’ex attaccante della Juventus, fredda il Selvapiana insaccando di testa. Per i rossoblù è una batosta: la squadra di Cudini si disunisce e appare smarrita, non è in grado di reagire allo svantaggio. E poi qualche elemento non sembra ancora in forma campionato, come Emmausso (il sostituito di Vittorio Esposito che più di qualche tifoso rimpiange) che poi sarà anche estromesso dal rettangolo di gioco. Al suo posto, al 61′, entra Sbardella.

Nello stesso minuto entra anche Rossetto che ci prova in un paio di occasioni a riequilibrare il match ma la porta è lontana. Ed è è sfortunato anche alla fine dei cinque minuti di recupero assegnati dall’arbitro Tenkorang: il suo tiro sfiora di pochissimo il palo alla destra del numero uno ospite.

Finisce con una piccola rissa in campo e qualche litigio in tribuna centrale. Per il Campobasso una notte da dimenticare al più presto: i rossoblù restano a bocca asciutta quando sarebbe necessario iniziare a mettere in cascina punti preziosi per la salvezza.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO: Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan (80’ Pace); Candellori, Bontà, Tenkorang; Liguori (61’ Rossetti), Parigi, Emmausso (61’ Sbardella).

Allenatore: Cudini

TARANTO: Chiorra; Tomassini (69’ Riccardi), Zullo, Benassai, Ferrara; Diaby (55’ Bellocq), Marsili, Longo (61’ De Maria); Giovinco (69’ Italeng Ngock), Saraniti, Versienti (61’ Santarpia).

Allenatore: Laterza

Arbitro: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia.

Assistenti: Fine di Battipaglia e Festa di Avellino. Quarto ufficiale: Carrione di Castellammare di Stabia.

Reti: 57′ Giovinco (T)

Note: espulso al 51’ Fabriani per gioco violento. Ammoniti Diaby, Versienti, Tomassini, Chiorra, Saraniti (T), Bontà, Sbardella (C). Presenti circa 2.000 spettatori.

(foto: Giuseppe Terrigno)