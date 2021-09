La natura che ‘mangia’ l’uomo, il murale (post incendio) di San Martino su Blooklyn Street Art

Un murale terrificante eppure bellissimo, dipinto a San Martino in Pensilis a pochi giorni da un devastante incendio – uno dei tanti in Molise – dello scorso agosto, è finito sulle pagine di Brooklyn Street Art, rivista specializzata nel campo e tra le più quotate in America.

E così l’arte muraria di San Martino e del Molise si fa conoscere in tutto il mondo, merito anche di uno straordinario video girato dall’artista locale (ma anche lui ormai globale) Nicola Santoro, tra i fautori – insieme agli amici dell’associazione Pampa Loco – di questo festival artistico nato nel 2019 e che sta dimostrando di crescere sempre più.

Una sorta di nemesi per il male procurato, per negligenza o insensata brutalità, alla natura. Questa la prima impressione che si ha osservando l’opera firmata da due tra i più grandi street artist italiani, entrambi di fama internazionale, che per la prima volta hanno collaborato: Nemo’s e Nicola Alessandrini. Proprio Nemo’s, che ha lavorato in tantissimi Paesi (e i cui murales si possono ammirare a New York, Londra, in India, in SudAmerica), spiega sul sito BSA la ‘poetica’ dell’opera creata nel paese del Basso Molise. “L’abbiamo dipinto vicino a un’area naturale profondamente ferita da un incendio scoppiato solo pochi giorni prima”, così il graffitaro che ha fatto della provocazione la sua cifra artistica e che qualcuno ha definito ‘Artista dell’inquietudine’.

“L’immagine è nata dal nostro intimo bisogno di condividere quella ferita (l’idea è venuta ai due artisti proprio dopo aver visto il paesaggio sammartinese, ndr) e come un’ode a una natura che resiste ed esiste nonostante tutto”. E così la ferita della terra bruciata diventa la ferita (le ferite) sul corpo dell’uomo, divorato da inquietanti uccelli che ne fanno il loro nido. L’opera, non a caso, si chiama ‘The nest’.

Il murale, che campeggia su una parete del paese vecchio e vicino alla quale è possibile gettare lo sguardo sulla distruzione causata dalle fiamme, sembra voler veicolare proprio un monito all’uomo che distrugge la natura. “Come ogni estate molte zone boschive in tutta Italia vanno a fuoco per una serie di concause: l’azione sconsiderata dell’uomo, il dolo, gli effetti del riscaldamento globale e la siccità. Il muro di San Martino in Pensilis è stato dipinto di fianco ad un’area naturale profondamente ferita da un incendio scoppiato solo qualche giorno prima”, si legge alla fine del video e sono parole dei due artisti (firmato Nic & Nemo’s).

Le immagini sono forti ed è quasi inutile spiegarle. Colpiscono per la loro violenza, sono quasi disturbanti, eppure impossibili da ignorare. Raccontano, meglio di qualsiasi parola, il disagio di una società – la nostra – e di quello dell’uomo moderno che ha smarrito il senso del suo rapporto con ciò che lo circonda, e che ha la velleità (più o meno consapevole) di sopraffarlo. Invano, sembra dirci questo enorme graffito.

Straordinario altresì il video realizzato da Nicola Santoro, che indugia dapprima sui particolari del dipinto alternandoli con le immagini della campagna dattorno, salvo poi svelare nella sua interezza – con il sottofondo di una musica lirica di grande intensità – l’angosciosa opera. Il festival “Da P’art a Part” anche quest’anno si è arricchito del prezioso contributo artistico dell’esuberante e brillante videomaker.

“Al significato della sua collocazione fisica – spiegano ancora gli artisti sulla rivista americana – allude la parte superiore del corpo bruciata della figura, il grottesco attraverso il quale spuntano uccelli finemente piumati che forse hanno appena perso la casa”. Ne hanno persa una, ne ritroveranno un’altra. La natura vince sempre.