Arriva un compleanno importante per la A.S.D. Flysport di Termoli: sabato 25 settembre ha infatti festeggiato i suoi primi dieci anni di attività. Un traguardo importante raggiunto dalle sue titolari, nonché anime della palestra, Paola D’Onofrio e Maria Pia Recchi che nel lontano 2011 hanno deciso di investire le loro energie nella loro passione per la danza, o meglio per la street dance.

Tutto ha avuto origine con l’hip hop, una disciplina di cui le due sportive si sono innamorate vent’anni fa e che nel tempo è diventata anche il loro lavoro. Ma non si sono certo fermate a quello, perché hanno ampliato i loro orizzonti, dato spazio a tante discipline e ad altrettanti istruttori, con un grande impegno anche nelle attività cittadine, come il Carnevale.

E questo traguardo non poteva non essere condiviso con chi ha permesso di spegnere queste prime dieci candeline: “Il nostro grazie – commentano – é rivolto a tutti quelli che hanno creduto in noi, al nostro staff, ai nostri insegnanti che nel tempo sono entrati a far parte della nostra famiglia, alle nostre famiglie che hanno supportato il nostro sogno e anche a tutti coloro che si sono fidati e affidati, hanno scelto di divertirsi con noi in sala, insomma a tutti i ragazzi che ci hanno scelto e ci scelgono ogni giorno, abbiamo formato generazioni di ragazzi che nel tempo hanno anche ottenuto traguardi importanti. Grazie”.

Ovviamente le ricorrenze vanno festeggiate, e per questo la palestra in via del Pesco, 25, a Termoli ha riaperto le porte a chi vuole tornare ad allenarsi con numerose attività, alcune delle quali rappresentano una novità anche per Termoli come il bungee fly e la danza aerea, oltre alla breakdance e la house dance. Ma la danza non è l’unica disciplina che si pratica all’interno dell’associazione, perché le attività sono tante, numerose e adatte a tutte le età: si va dai balli di sala, ai balli caraibici fino al fitness.

E allora non resta che andare a conoscerle, trovare la propria disciplina e scendere in pista, augurando un buon compleanno alla Flyzone.