Trasformare i rifiuti organici, gli scarti di cibo, in fertilizzante naturale attraverso l’utilizzo di una compostiera che si può tenere tranquillamente in casa, in giardino o in terrazzo.

Questo l’obiettivo della iniziativa di sensibilizzazione che si è svolta dalle 9 alle 13 oggi 3 settembre in piazza Monumento a Termoli, promossa dal settore Ambiente del Comune coordinato dall’assessore Rita Colaci e dal dirigente Gianfranco Bove assieme alla Rieco Sud, la ditta che si occupa della raccolta differenziata in città.

Sensibilizzare all’utilizzo delle buone pratiche con una innovazione che finora non era stata adottata a Termoli ma che secondo il primo riscontro della manifestazione ha avuto una buona risposta: oltre 150 infatti i moduli richiesti dai cittadini e consegnati compilati alla Rieco per ottenere la compostiera domestica.