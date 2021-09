Juve Stabia-Campobasso, in vendita 381 biglietti per il settore ospiti

Dopo la bella trasferta a Viterbo con tanto di vittoria in tasca per la squadra di Cudini, ci si prepara a quella di sabato (18 settembre) allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, dove alle 17.30 in campo si giocherà il match tra Juve Stabia e Campobasso valevole per la quarta giornata di andata del Campionato di Serie C girone C 2021 – 2022.

La società rossoblù ha appena comunicato ai tifosi che è partita la vendita dei biglietti per il settore ospiti (capienza 381) al prezzo di 10 euro più i diritti di prevendita.

Sarà possibile acquistare il biglietto per il match presso il punto vendita Bar Tabacchi 90° Minuto Via Benedetto Croce, 24 Campobasso (infoline 0874-65820).

La Società calcistica ricorda che sarà possibile acquistare i tagliandi solo del settore ospiti, la vendita dei biglietti terminerà alle 19 di domani, venerdì 17 Settembre 2021. Per l’incontro a Castellammare non è richiesta la Wolf Card.

All’ingresso dello stadio “R.Menti” sarà necessario esibire il green pass o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti la gara, come previsto dal decreto legge 23 luglio 2021, nr.105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.