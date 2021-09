La passione per il crudo, la squisitezza di crostacei e molluschi freschissimi serviti in plateau royal irresistibili si sposa alla perfezione con il sushi e il sashimi, alternative gastronomiche di derivazione giapponese che hanno conquistato il pubblico italiano e… molisano. Ittica Crisetti, il piccolo paradiso per gli amanti dei frutti di mare gestito da Giovanni e Valentina, in via delle Acacie 86 a Termoli, va incontro ai gusti della clientela proponendo, su ordinazione, un sushi d’eccellenza in diverse declinazioni.

Due giorni a settimana, nell’oysterbar ristorante oppure da asporto, è possibile gustare piatti a base di riso, verdure, uova di pesce, alghe e naturalmente pesce crudo, la cui sicurezza è garantita anche dall’impianto di depurazione e di esposizione dei molluschi – unico in zona – che permette di avere il pesce sempre fresco, con gli abbattitori termici che garantiscono il consumo del crudo e del pescato.

Sono gli stessi titolari Giovanni Crisetti e Valentina Santini a realizzare con pazienza, passione e conoscenza del prodotto gli allestimenti di sushi, sashimi e tartare di tonni e salmoni pregiati, offrendo alla clientela la qualità di piatti che fondono la tradizione della materia prima con l’innovazione dei sapori abilmente mescolati.

Foto 3 di 4







Ittica Crisetti è il numero uno del mondo del crudo, con una scelta davvero impressionante di tonno (anche rosso), carpacci, ostriche, gamberi, fasolari, noci di mare, capesante, alici, ricciole, pesce spada, baccalà, scampi, seppie che rappresentano il meglio. Possibile anche mangiare antipasti cotti, tutto preparato sul momento, accompagnando i sapori con vino o bollicine attingendo dalla fornitissima cantinetta del ristorante, dove la cordialità, la simpatia e la sincerità sono di casa.

Foto 3 di 3





Il sushi è disponibile su prenotazione due giorni a settimana, il giovedì e il venerdì.

Per prenotare un tavolo o l’asporto chiamare dal martedì al sabato (18- 23) e la domenica (12-15) il numero 3384209228.