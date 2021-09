Il Presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci ha incontrato questa mattina il comandante provinciale dei carabinieri, il col. Gennaro Ventriglia, per un saluto di commiato. L’ufficiale, infatti, dopo alcuni anni di servizio nel territorio di Isernia lascia il Comando Provinciale per ricoprire un nuovo prestigioso incarico a Bari.

“L’ho ringraziato per il lavoro svolto a servizio della comunità molto vicina e riconoscente nei suoi confronti e nei servizi dell’Arma sia per lo sforzo profuso in questo delicato periodo del Covid sia per il costante impegno al servizio della nostra gente e nelle operazioni di controllo del territorio. La straordinaria collaborazione istituzionale – ha dichiarato Ricci – attuata per le somministrazioni dei vaccini presso l’Auditorium di Isernia ne sono fulgido esempio.

Tante esperienze che hanno consentito di consolidare relazioni e conoscenze personali con il comandante Ventriglia di cui ho molto apprezzato la cordialità personale ed a cui auguro le migliori fortune per un brillante prosieguo nel suo percorso professionale”, ha concluso il presidente della Provincia.