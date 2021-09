LUNEDI’ 6 Anticiclone alla riscossa in questo inizio di settimana caratterizzato da tanto sole, clima gradevole ma anche da qualche sorpresa. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta oggi: al mattino avremo ampi soleggiamenti su tutta la regione, nel pomeriggio velature e nubi che potrebbero portare anche qualche pioggia in basso Molise. Dai Balcani, infatti, c’è una perturbazione che si avvicina e cerca di scalfire i tentativi dell’alta pressione di imporsi nuovamente in questa fine estate. In serata, ma soprattutto durante la notte, tornerà il sereno e avremo cieli pieni di stelle. Le massime saliranno quasi fino a 30 gradi nelle ore centrali del giorno

MARTEDI’ 7 Mattinata splendida in questo martedì ma pomeriggio a rischio temporali lungo il litorale adriatico. Purtroppo la saccatura balcanica frena l’avanzata dell’anticiclone condizionando il tempo in comuni come Termoli e Montenero di Bisaccia. In tutti i casi si tratterà di fenomeni di breve durata e intensità. Già nel tardo pomeriggio andrà meglio e i cieli saranno al massimo coperti.