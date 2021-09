Consiglio regionale

Davanti al Consiglio regionale tornato a riunirsi dopo la pausa estiva, il governatore delinea le prime azione da neo commissario ad acta per il rientro dal debito sanitario: "Si può uscire dalla situazione commissariale e si possono sbloccare le premialità che ci hanno trattenuto i ministeri affiancanti (Salute e Mef), circa 30 milioni di euro". Ma il presidente non fornisce ulteriori dettagli sull'adozione dei Piani operativi scatenando l'ira delle opposizioni. In Aula polemiche sull'assessora Calenda e sulla delibera che prevede contributi ai molisani che soffrono di patologie rare per i farmaci di fascia C. Cefaratti: "Non si può guardare al reddito in questi casi"