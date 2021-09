In macchina con le “canne”, patente ritirata ad un sessantenne

I carabinieri di Bojano, in occasione di un servizio ad ampio raggio di controllo del territorio, alle prime ore dell’alba hanno fermato un 60enne residente a Campobasso da subito riluttante all’alt dei militari. E’ scattata la perquisizione durante la quale i carabinieri hanno sequestrato alcuni grammi di marijuana nascosta in parte nel portaoggetti e in parte nell’aletta parasole del furgone. All’uomo, che ha detto di non essere un assuntore di stupefacenti, è stata ritirata la patente di guida ed è stato segnalato al prefetto.

Sempre marijuana è stata sequestrata anche ad un giovane bojanese che alla vista della “gazzella” ha spento i fari del veicolo, accostandosi e fingendo di essere in sosta da tempo. Anche per lui ritiro del documento di guida e segnalazione quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Un 28enne di Campochiaro fermato ad un posto di controllo e sottoposto ad alcoltest è risultato positivo. Seppure di poco sopra al limite consentito, anche per lui ritiro della patente di guida e deferimento all’Autorità Giudiziaria cui dovrà rispondere di guida in stato di ebrezza, aggravato dall’averlo commesso in orario notturno