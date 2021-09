In disparte con Gesù

di don Mario Colavita

Di Gesù colpisce la sua immediatezza, leggendo il vangelo di Marco di imbattiamo nella scena della guarigione di un uomo sordo e balbuziente, Gesù lo prende in disparte. Si allontana dalla folla quasi a sottolineare che per andare dietro a Gesù c’è bisogno di intimità, di relazione con lui, un legame forte e stabile.

Mi piace questo “in disparte” perché dice silenzio, calma, attenzione, relazione è in questo clima che Gesù mostra e rivela come maestro e Messia. Ed è in questo “in disparte” che l’uomo sordo e balbuziente scopre la salvezza di Dio.

Per scoprire Dio non c’è bisogno della folla, del chiasso, dell’approvazione sociale, Dio si scopre nel silenzio e nella relazione diretta con lui.

Il sordo e balbuziente rappresenta ogni discepolo che ancora è in grado di ascoltare e parlare il linguaggio di Dio per cui l’incontro con Gesù ha questo di efficace: stura le orecchie e ci fa parlare correttamente.

Il testo del vangelo di Marco ha conservato un termine aramaico “effatà” (all’imperativo, apriti) a significare libertà dai nostri limiti e dalle nostre chiusure.

C’è chi ha visto nel sordo e balbuziente il discepolo e la Chiesa insieme, incapaci di comunicare, di ascoltare e parlare il linguaggio di Dio.

Il breve testo del vangelo di Marco non è passato inosservato ai primi cristiani che lo hanno adottato nella liturgia battesimale a significare che il vero discepolo è colui che è aperto da Cristo alla sua Parola non è più prigioniero di altre parole è liberato perché riconosce la forza di quella Parola che salva.

Ancora oggi nel rito del battesimo c’è il gesto dell’”effatà”: si traccia sulla bocca e sulle orecchie del bambino battezzato il segno di croce perché possa ascoltare e parlare la parola di Dio.

Per il battesimo degli adulti il sacerdote dice: “effatà, cioè: Apriti, perché tu possa professare la tua fede a lode e gloria di Dio”.

L’apertura delle orecchie e della bocca diventa simbolo di una nuova vita, di una nuova modalità di rapportarsi agli altri. Effatà è il grido di Dio affinchè l’uomo si apra all’uomo, è il grido di Dio affinchè l’uomo sia disponibile alla voce di Dio, è il grido che rende la vita ricca dell’amore di Dio.

Sant’Efrem della Siria diacono del IV secolo mette in poesia il miracolo della guarigione del sordo e balbuziente, scrive: “La bocca, che stava chiusa senza poter generare una parola, elevò una lode in onore di colui che aveva fatto fruttificare la sua sterilità, generando in lui la parola. Egli, che concesse ad Adamo di parlare mettendo fine al silenzio e senza necessità di istruzione, concesse ai muti di parlare con facilità una lingua che si apprende con difficoltà”.