In auto con bastoni, catena e altri arnesi: denunciato 45enne di Campomarino

I carabinieri di Campomarino hanno denunciato un 45enne del posto trovato con diversi arnesi da scasso o armi improprie.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia e quando è stato fermato dai carabinieri ha mostrato nervosismo.

I militari lo hanno perquisito, controllando anche la macchina e hanno trovato nell’abitacolo due bastoni in legno lunghi rispettivamente 140 e 40 centimetri, una catena in metallo, due forbici, una tenaglia-tronchese, un coltello, un frustino da equitazione, una chiave fissa ed un paio di guanti da lavoro. Il 45enne non ha saputo giustificare perché aveva tutti quegli arnesi.

Il materiale è stato sequestrato in attesa di essere depositato al competente ufficio corpi di reato mentre il 45enne è stato denunciato poiché ritenuto responsabile del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.