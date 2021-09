La Regione vuole fare una stima dei danni alle imprese agricole causati dalle avversità atmosferiche della calda estate 2021: una ricognizione che potrebbe preludere a un ristoro economico per le produzioni che hanno patito in particolare per le alte temperature e l’assenza di precipitazioni.

Così il dirigente regionale, a seguito delle tante segnalazioni di danni alle produzioni agricole in conseguenza delle avversità atmosferiche. “L’attivazione degli interventi compensativi previsti dall’art. 5 del D.lgs. n. 102/2004 e s.m.i. può avvenire esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l’anno 2021, approvato con il Decreto Ministeriale n. 9402305 del 29/12/2020, disponibile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al link: https://www.politicheagricole.it, considera assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell’allegato 1 al medesimo decreto.

In base alla normativa vigente, quindi, sarà possibile attivare gli interventi compensativi previsti dall’art. 5 del D.lgs. n. 102/2004 e s.m.i. esclusivamente nel caso di danni a produzioni non comprese nel Piano di gestione dei rischi vigente, mentre per i danni a produzioni inserite nel medesimo Piano, l’attivazione degli interventi sarà possibile solo a seguito di un eventuale riconoscimento di una deroga al suddetto decreto legislativo”.

Quindi gli interventi compensativi dei danni si riferiscono solo a produzioni, strutture e impianti produttivi che non sono inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura e non è di questo che si sta parlando.

Nonostante ciò, la Regione Molise, considerata la possibile estensione dei territori colpiti da questo tipo di avversità, “ritiene comunque opportuno effettuare una ricognizione al fine di pervenire ad una stima dei danni, nonché all’acquisizione di ulteriori informazioni di dettaglio sugli effetti determinati dagli stessi eventi avversi, ed in questo senso la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 312 del 20.09.2021”.

La Regione dunque chiede ai Comuni di invitare le imprese agricole colpite dalle avversità a segnalare i danni subiti. Dovranno farlo direttamente al Comune nel quale si sono verificati, mediante un modulo (qui il link per scaricarlo Modello_segnalazione_danni), che è l’unico modello di riferimento valido, anche al fine di omogeneizzare i dati raccolti.

Sarà poi il Comune interessato, qualora ritenga significativi i danni segnalati, trasmetterli alla Regione entro il 12 ottobre, così da consentire alle strutture regionali di procedere con le previste verifiche e gli adempimenti di competenza.