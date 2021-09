Impegno nello sport, Ussi Molise premiata dal presidente Micone

Grande soddisfazione per la famiglia dell’USSI Molise che nei giorni scorsi è stata premiata dal presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone per l’impegno profuso nella divulgazione dello sport.

Il riconoscimento è stato consegnato alla presidente Valentina Ciarlante a margine della Giornata regionale dello sport svoltasi sabato scorso a Isernia e contraddistinta da due momenti: quello dedicato alle dimostrazioni di varie discipline con gli stand allestiti nel centro storico e la cerimonia di gala organizzata all’Auditorium Unità d’Italia.

In quell’occasione il presidente Micone ha spiegato la scelta di voler omaggiare atleti, società, federazioni che hanno ottenuto delle medaglie negli anni 2019 e 2020, nonché Enti di promozione sociale, Discipline sportive associate e associazioni Benemerite del CONI per il lavoro che viene svolto quotidianamente.

L’USSI Molise, gruppo specializzato della Federazione nazionale della stampa, è anche parte integrante del Comitato olimpico nazionale italiano e, sin dall’anno della sua nascita il 2006, si spende per la promozione di iniziative che esaltino i valori sociali dello sport, mantenendo salda la sua mission primaria: garantire il rispetto dei diritti dei giornalisti sportivi.

Oggi l’USSI Molise insieme all’USSI nazionale si sta prodigando per fare in modo che cronisti, fotografi e operatori televisivi tornino a raccontare gli eventi sportivi e il premio del Consiglio regionale giunge come corollario di un’attività intensa e spesso sotto traccia.

«A nome del consiglio direttivo e di tutti gli iscritti ringrazio il presidente del Consiglio Salvatore Micone per l’onore che ha voluto riservarci – il commento della presidente Valentina Ciarlante -. Siamo abituati a lavorare in prima linea, ma non da protagonisti. Amiamo narrare e raccontare le imprese di chi, praticando lo sport, riesce a veicolare dei messaggi quali solidarietà e aggregazione e vedere riconosciuto il nostro impegno ci riempie di gioia e ci sprona a continuare con la stessa passione che ci ha sempre animato.

L’amore per lo sport e per la nostra professione ci spinge a renderci maggiormente portatori di messaggi che parlano dell’unità di intenti della nostra categoria e che siano tesi anche a una sempre più solida convergenza con altri organismi e associazioni, in relazione a temi di comune interesse».

L’USSI prossimamente patrocinerà l’evento organizzato a Campobasso l’8 ottobre dall’Ansmes sulla tutela sanitaria degli sportivi e la partita di calcio solidale promossa dall’Ordine dei giornalisti del Molise in programma il 9 ottobre a Isernia.