Il Molise continua a cadere a pezzi sui diritti, dal lavoro alla sanità

Le amministrative del prossimo 3 e 4 Ottobre 2021 non smentisce la pochezza politica e sociale che è presente nella nostra regione. Un Molise saccheggiato moralmente e terra di conquista , in questi giorni abbiamo assistito alle solite passerelle anestetiche nazionali soprattutto su Isernia , morti politicamente che resuscitano , parti sociali inesistenti fino a qualche giorno fa , gli stessi che hanno permesso il declino e hanno dato il lascia passare a un governo regionale appoggiato di fatto da quello nazionale con la spartizione delle poltrone .Intanto i molisani continuano a pagare sulla propria pelle la mancanza dei diritti fondamentali , sanità e lavoro in primis , noi lo sappiamo bene viste le molteplici battaglie che stiamo portando avanti da anni insieme a chi non ha abbassato mai la testa ,nonostante, i venti contrari dell’opportunismo e dell’omertà. Prendiamo ancora di più le distanze da chi vende fumo e da coloro che amano respirarlo.

Uno dei mali di questa società é la memoria corta mista ad ignoranza.

Continueremo a non piegarci e tantomeno a non cadere nelle influenze elettorali del momento .Come da copione, in questi giorni, anche chi moralmente, politicamente e socialmente é piú sporco di una ciminiera ,si dichiara candido e pulito, senza vergogna e responsabilità , le cose accadono perché qualcuno le fa e non di certo vengono per caso, riteniamo utile ricordarlo .I diritti si conquistano e si difendono con le lotte dalla base e non come in questo caso con i contentini elettorali e la svendita, quando manca la coscienza collettiva questi vengono a meno e si paga con i risultati reali.

Noi come sempre ci siamo!

Andiamo avanti sulla strada tracciata , senza esitazione .Il circo squallido finirá solo se la popolazione vorrá .

Sindacato Operai Autorganizzati

Il coordinatore Andrea Di Paolo