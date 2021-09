Il Gal Molise promuove la settimana dell’Energia

Nell’ambito della 16ª edizione della Settimana europea dell’energia sostenibile 2021 (EUSEW 2021), per coinvolgere il territorio e le comunità locali, il GAL Molise Verso il 2000, in accordo con i Sindaci coinvolti nella creazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) di area vasta, ovvero Fossalto, Oratino, Limosano, Sant’Angelo Limosano e Ripalimosani, organizza la “Settimana dell’Energia”, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 nelle giornate che vanno dal 20 al 24 di settembre 2021.

Durante gli incontri, sarà presentato il Piano d’Azione per l’Energia ed il Clima (PAESC). Questo strumento di programmazione territoriale, che dovrà essere approvato in Consiglio Comunale, guiderà le amministrazioni, i cittadini e le imprese in merito a come realizzare azioni di efficientamento energetico, di produzione di energia da fonti rinnovabili, di interventi sui territori. Il tutto finalizzato al conseguimento degli obiettivi UE di riduzione delle emissioni di CO2 previsti per il 2030.

Gli incontri saranno organizzati nell’ambito del progetto ADRIA_Alliance che – finanziato dal Programma INTERREG IPA CBC Italia, Albania, Montenegro 2014 – 2020 – intende sensibilizzare i territori coinvolti sull’urgente necessità di modificare gli attuali usi dell’energia, con l’obiettivo di promuovere una maggiore sostenibilità ambientale e sicurezza dei territori, in relazione ai cambiamenti climatici. Ciascuno dei 5 Comuni darà vita a una tavola rotonda aperta alle imprese e alla cittadinanza per discutere di iniziative legate all’efficientamento energetico, alla sensibilizzazione dei cittadini sull’uso consapevole delle risorse energetiche e alla promozione dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

Durante gli incontri saranno presentati i principali strumenti finanziari capaci di garantire alle amministrazioni ed ai cittadini il sostegno, anche economico, agli interventi, focalizzandosi sulla natura dei finanziamenti e sulle procedure per l’ottenimento degli stessi (conto termico, bonus 110, comunità energetiche, bonus facciate).