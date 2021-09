Il Cus Molise in piazza con Andrea Lucchetta: “Giornata intensa e divertente”

Cus Molise protagonista ieri in piazza Municipio a Campobasso in occasione della tappa Volley S3 al parco, organizzata dalla Fipav nazionale con la presenza dell’ex campione azzurro Andrea Lucchetta. Il progetto voluto dalla Federazione per promuovere la specialità tra i più giovani ha toccato anche la nostra regione e i giovanissimi atleti del Centro Universitario Sportivo del Molise, guidati dal responsabile del settore volley Marco Santucci e Michele Sulmona, hanno avuto modo di vivere una mattinata all’insegna del divertimento e del confronto con altri bambini ascoltando quella che è stata l’esperienza sportiva di Lucchetta e i suoi consigli da mettere in pratica sul campo.

Ripercorrere le orme di un uomo che ha scritto pagine importantissime del volley nazionale, è il sogno di tutti coloro che si avvicinano allo sport sotto rete, un campione di semplicità e simpatia che ha catturato l’attenzione di tutti. “Abbiamo vissuto una giornata intensa con tanti spunti e molto divertimento – spiega Marco Santucci – la presenza di Lucchetta è stata per i nostri giovanissimi atleti motivo di gioia. Poter avere a portata di mano quello che per tanti è stato un mito della pallavolo non è cosa di tutti i giorni. Sul campo, poi, nelle mini sfide tre contro tre, abbiamo avuto un primo confronto con altri bambini e questo ci aiuta sicuramente nella crescita generale. Appuntamenti come quello di domenica sono utilissimi per promuovere il nostro sport – continua Santucci – vedere così tanti ragazzi in piazza è stata davvero una grande gioia per chi come me ama questa disciplina”.

Per il Cus Molise sono stati una ventina i giovani prospetti che hanno partecipato all’evento, un numero importante (destinato a crescere nel tempo) con il quale Marco Santucci e Michele Sulmona hanno iniziato a lavorare nel suo corso che si svolge al Palaunimol il martedì e il giovedì.