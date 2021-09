Nuova giovane vittima del Covid, muore in Rianimazione un 46enne

Un uomo di 46 anni di Scapoli è morto nella serata di ieri 26 settembre nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito alla malattia da covid-19. L’uomo non aveva aderito alla campagna vaccinale e quindi non era stato immunizzato contro l’infezione provocata dal virus Sars-Cov2.

Ricoverato già da un mese, era stato trasferito in Rianimazione dal 13 settembre. Nelle scorse ore il peggioramento che l’ha portato alla morte. Per la nostra regione si tratta del decesso numero 525 dall’inizio della pandemia, secondo quanto registrato da Primonumero.it che tiene conto anche di alcuni decessi avvenuti in casa.

L’ultima persona che aveva ceduto al covid-19 in Molise era stata una donna di 86 anni di Frosolone che aveva perso la vita in Malattie Infettive il 16 settembre scorso. In Rianimazione invece l’ultimo decesso era stato registrato esattamente un mese fa, il 26 agosto, vittima una donna di 36 anni di Guglionesi.

Attualmente nella Terapia Intensiva del Cardarelli resta ricoverato con covid-19 un solo paziente di 50 anni, anche lui non vaccinato.

