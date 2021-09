Il Covid morde sempre meno. Al via le terze dosi per 7mila molisani fragili

I numeri parlano. Assistiamo da qualche settimana, in Molise come in tutta Italia, a un calo progressivo delle infezioni da Sars-Cov-2. Contestualmente si procede con la campagna vaccinale che, al di là di qualche vulnus, ha numeri piuttosto confortanti e si avvia proprio oggi alla somministrazione delle terze dosi per taluni cittadini con particolari fragilità cliniche, tra cui 7mila molisani.

Senza l’arma dei vaccini staremmo raccontando una storia diversa, con numeri ben più alti di ricoveri e decessi, che guarda caso riguardano in particolare persone non immunizzate. Ricoveri e decessi che continuano ad esserci, beninteso, ma che sono una piccolissima parte, non certo trascurabile ma quasi ‘fisiologica’, che si sta allineando coi dati delle vittime dell’influenza stagionale, che in qualche modo ha ceduto il passo al nuovo coronavirus.

Guardando nello specifico ai dati del Molise della settimana appena alle spalle, spicca l’ulteriore abbassamento del totale dei contagi. Sono stati 49 dal 13 al 19 settembre, mentre erano 57 nella settimana precedente, e sopra i 100 nelle due precedenti ancora. Il tasso di positività è stato di poco inferiore al 2% (era proprio del 2% nella settimana precedente ma più del doppio in quella prima ancora). I cluster territoriali sono scemati (su tutti quello di Trivento), e i comuni che hanno registrato il numero assoluto maggiore di casi (intorno alle 10 unità) sono stati Fornelli e Frosolone.

I guariti sono stati praticamente il doppio dei nuovi contagi: 100 in una settimana, cifra forse mai raggiunta. Per effetto delle tante guarigioni, il numero degli attualmente positivi in regione è sceso a 186, ben al di sotto del ‘muro’ dei 200, con un calo di oltre 40 positivi rispetto a una settimana prima.

Nella settimana passata sono calati anche i ricoveri ospedalieri: dopo che nelle ultime 6 settimane questi non erano stati mai meno di 3, arrivando anche al numero di 6, nell’ultima settimana solo una persona è stata trasferita in ospedale per le conseguenze del Covid-19 (è successo lunedì 13 settembre, in Malattie Infettive). Di contro ci sono state ben 4 dimissioni. Purtroppo in reparto c’è stata anche una vittima, una donna di 86 anni di Frosolone. Allo stato attuale (dati di ieri, domenica sera) pertanto ci sono 5 persone nel reparto ordinario e 2 in Rianimazione. 7 giorni prima ce n’erano esattamente il doppio in Malattie Infettive ma la metà (1 sola) in Terapia Intensiva.

Da sottolineare l’ulteriore ‘crollo’ del dato sulle vaccinazioni: negli ultimi 7 giorni sono state poco più che 3.500, mentre erano 7.880 la settimana scorsa e circa 10mila in quella prima ancora. Che i numeri siano ridotti è d’altra parte nell’ordine delle cose: gran parte della popolazione molisana è stata immunizzata (più dell’80%) e un’altra fetta completerà il ciclo di immunizzazione nel giro dei prossimi giorni. Ma oggi è una data particolare, che aprirà a un nuovo scenario.

Da oggi, 20 settembre, infatti in comincia in Italia la somministrazione della terza di dose di vaccino contro il Covid. Dopo il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), una circolare del Ministero della Salute (qui il documento della Circolare Ministero Salute Terza dose) ha disposto tutte le specifiche per questa nuova fase della campagna vaccinale. Si parte da immunodepressi, trapiantati e altre persone con particolari fragilità, solo in seguito si passerà agli over 80 e agli ospiti delle RSA e infine al personale sanitario particolarmente esposto al rischio di infettarsi.

Dopo mesi di discussioni sull’opportunità di procedere a una terza dose di vaccino, insomma, la somministrazione-ter può partire. Il Ministero ha fornito alle Regioni le linee guida per la somministrazione di dosi addizionali e di dosi cosiddette booster. Con le prime si intende una dose aggiuntiva di vaccino a completamento del ciclo vaccinale primario che viene somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria: dose che va somministrata dopo almeno 28 giorni dall’ultima somministrazione ricevuta e che riguarderà soggetti con particolari compromissioni cliniche ed immunitarie. In Molise come detto sono 7mila le persone in queste condizioni.

Le evidenze sui vaccini anti Covid mostrano un significativo beneficio in termini di risposta immunitaria a seguito della somministrazione di una dose aggiuntiva di vaccino in particolare per soggetti che hanno avuto un trapianto di organo solido o un trapianto di cellule staminali, o in coloro che sono in attesa di trapianto d’organo, e altresì in chi ha una patologia oncologica o emo-oncologica, in coloro che hanno immunodeficienze primitive o secondarie a trattamento farmacologico, nonché per i soggetti in dialisi e con insufficienza renale cronica grave oltre ai soggetti con sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids). Questi soggetti – che dovrebbero già aver ricevuto due dosi di vaccino a mRna – indipendentemente dal vaccino utilizzato nel ciclo primario di immunizzazione riceveranno presto una dose addizionale di vaccino a mRna (e dunque Pfizer o Moderna, ndr).

Per dose booster invece si intende una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario a distanza di un determinato intervallo temporale. Questa dose viene somministrata per mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria in particolare in popolazioni connotate da un alto rischio, per condizioni di fragilità che si associano allo sviluppo di malattia grave, o addirittura fatale, o per esposizione professionale (appunto anziani e determinati sanitari). Dose che va somministrata dopo almeno sei mesi dall’ultima. Alcune regioni hanno già cominciato a somministrare la terza dose e altre si stanno attivando per farlo. In Molise l’Azienda sanitaria regionale ha diramato nella mattinata odierna questa comunicazione: “In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute con Circolare n. 41416 del 14/09/2021, dalla giornata odierna Asrem inizierà la somministrazione della terza dose di vaccino per i soggetti rientranti nelle categorie previste. Si tratta dei soggetti che per patologia rientrano nella categoria degli immuno-compromessi”.

Parliamo di circa 7.000 persone che “verranno contattate e convocate per la vaccinazione a mezzo di sms sui numeri già comunicati al momento della adesione alla campagna vaccinale. Le inoculazioni avverranno presso i centri vaccinali ospedalieri proprio in considerazione del particolare stato di salute delle persone interessate”.

“Gli altri punti vaccinali – conclude Asrem – rimarranno aperti dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 14 per consentire a coloro che ancora non lo hanno fatto di sottoporsi al vaccino”.

E terza dose allora sia. Il Corriere della Sera riporta stamane una interessante intervista all’immunologo Guido Silvestri, lo scienziato italiano che da 30 anni lavora sui vaccini negli Stati Uniti come direttore del laboratorio di immunologia della Emory University e capo del dipartimento di patologia della scuola di medicina di questo ateneo di Atlanta, in Georgia. Il suo è un parere autorevole e che conferma la necessità della terza dose da un punto di vista prettamente scientifico, non certo ideologico. “Ormai sappiamo con certezza, a partire dalle sperimentazioni in Israele, primo Paese ad aver fatto una vaccinazione anti-Covid di massa, che l’efficacia dell’immunizzazione degrada nel tempo. Dopo 8-10 mesi torna il rischio di infettarsi con conseguenze serie”.

Nelle sue parole anche un richiamo alla storia delle malattie infettive, a come queste sono state affrontate e debellate, in definitiva un ‘ringraziamento’ alla scienza. “Ancora qualche decennio fa la poliomielite era un flagello, come tante altre malattie oggi debellate o ridotte a casi rarissimi, dalla difterite al tifo, dalla meningite al tetano. Lo stesso morbillo uccideva decine di migliaia di persone ogni anno. Patologie sconfitte grazie alla scienza, ma anche grazie a una generale accettazione delle immunizzazioni, senza le resistenze ideologiche che incontriamo oggi” così il dottor Silvestri che nell’intervista esalta la tecnologia ad mRna, prevedendone ulteriori sviluppi futuri. E aggiunge: “Se non ci convinciamo che i vaccini sono stati una parte essenziale del progresso dell’umanità è forte il rischio che molti vedano la nuova frontiera dei vaccini polivalenti e personalizzati come una minaccia da Grande Fratello”.